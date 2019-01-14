Амосова со сторонниками штурмовала медуниверситет Богомольца (фоторепортаж)

Полиция вывела из НМУ им. Богомольца людей, которые пытались прорваться в здание силой.

14 января в Министерстве здравоохранения заявили о попытке штурма административного здания НМУ имени Богомольца сторонниками экс-ректора Екатерины Амосовой.

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"Полиция вывела из помещения Национального медицинского университета им. Богомольца сторонников Екатерины Амосовой, сейчас они дают объяснения правоохранительным органам. Вероятна еще одна попытка штурма", - заявляли в ведомстве.

В Минздраве подчеркнули, что Амосова была ознакомлена с приказом о своем увольнении руководством университета 10 января 2019 года, и в настоящее время не имеет никаких полномочий.

Затем полиция заявила, что ситуация возле Национального медицинского университета имени Богомольца, в здании которого с утра возник конфликт, спокойная.