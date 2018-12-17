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Появились новые данные о состоянии девочки из Закарпатья, заболевшей смертельной инфекцией

12:17, 17 декабря 2018
Новости регионов
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В состоянии ребенка сохраняется положительная динамика / Фото УНИАН

Как отметили медики Закарпатской областной детской больницы, состояние девочки намного улучшилось. Врачи оценивают его уже почти как удовлетворительное, передает Mukachevo.net.

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Сейчас в больнице не прогнозируют, сколько еще девочке придется проходить лечение, но отмечают, что есть положительная динамика. Поэтому 15-летнюю девочку будут переводить из реанимации в другое отделение.

Напомним, 15-летняя жительница одного из сел Мукачевского района попала в больницу в тяжелом состоянии еще 9 декабря вечером. Официально была подтверждена менингококковая инфекция.

По словам руководителя Мукачевского ВОЗ Любовь Мандзич, ребенок полностью обеспечен лекарствами.

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Теги: #Закарпатье#менингокковая инфекция