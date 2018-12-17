Появились новые данные о состоянии девочки из Закарпатья, заболевшей смертельной инфекцией

По словам врачей, состояние девочки намного улучшилось.

Девочку, которая болеет менингококковой инфекцией на Закарпатье, переводят из реанимации.

Как отметили медики Закарпатской областной детской больницы, состояние девочки намного улучшилось. Врачи оценивают его уже почти как удовлетворительное, передает Mukachevo.net.

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Сейчас в больнице не прогнозируют, сколько еще девочке придется проходить лечение, но отмечают, что есть положительная динамика. Поэтому 15-летнюю девочку будут переводить из реанимации в другое отделение.

Напомним, 15-летняя жительница одного из сел Мукачевского района попала в больницу в тяжелом состоянии еще 9 декабря вечером. Официально была подтверждена менингококковая инфекция.

По словам руководителя Мукачевского ВОЗ Любовь Мандзич, ребенок полностью обеспечен лекарствами.