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На Закарпатье школьник попал в больницу со смертельно опасным заболеванием, его состояние крайне тяжелое

11:16, 11 декабря 2018
Новости регионов
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Школу закрывать не будут / фото mukachevo.net

Как рассказала Mukachevo.net глава Мукачевского ВОЗ Любовь Мандзич, пока окончательный диагноз еще уточняется, проводится дообследование.

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"Речь идет о менингоэнцефалите, ребенок обеспечен всем абсолютно. Получает лечение в полном объеме. Противоэпидемические мероприятия будут проводиться согласно действующих нормативно-правовых документов", - отметила она.

Руководительница говорит, что пока закрывать школу №1 потребности нет. К сожалению, состояние ребенка, который учится в 10 классе, тяжелое. Других детей, которые учились с больным ребенком, обследуют врачи.

Как сообщал УНИАН, в октябре в Черновцах умер 10-летний школьник, которого госпитализировали с подозрением на менингит.

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Теги: #больница#Мукачево#болезнь