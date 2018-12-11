На Закарпатье школьник попал в больницу со смертельно опасным заболеванием, его состояние крайне тяжелое

Информацию подтвердила глава Мукачевского ВОЗ.

В Мукачево ученик 10 класса заболел менингоэнцефалитом. Состояние ребенка крайне тяжелое.

Как рассказала Mukachevo.net глава Мукачевского ВОЗ Любовь Мандзич, пока окончательный диагноз еще уточняется, проводится дообследование.

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"Речь идет о менингоэнцефалите, ребенок обеспечен всем абсолютно. Получает лечение в полном объеме. Противоэпидемические мероприятия будут проводиться согласно действующих нормативно-правовых документов", - отметила она.

Руководительница говорит, что пока закрывать школу №1 потребности нет. К сожалению, состояние ребенка, который учится в 10 классе, тяжелое. Других детей, которые учились с больным ребенком, обследуют врачи.

Как сообщал УНИАН, в октябре в Черновцах умер 10-летний школьник, которого госпитализировали с подозрением на менингит.