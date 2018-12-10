В Одессе захватили медуниверситет - увольняют работников и уничтожают документы - Минздрав

В ведомстве напомнили о захвате сегодня неизвестными помещения Одесского национального медицинского университета.

Министерство здравоохранения Украины призывает сотрудников захваченного сторонниками экс-ректора Одесского национального медицинского университета не выполнять незаконные приказы.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава. В ведомстве напомнили о захвате сегодня утром Одесского национального медицинского университета (ОНМедУ).

«10 декабря около 8:00 неизвестные лица силой захватили здание заведения и не пускают работников на рабочие места», - говорится в сообщении.

По словам признанного Министерством здравоохранения и.о. ректора ОНМедУ Константина Аймедова, сейчас лица, захватившие университет, увольняют работников, передавая приказы через входную дверь университета, и уничтожают официальную документацию. Здание университета охраняют сторонники экс-ректора Валерия Запорожана, что делает невозможным доступ в заведение.

«Минздрав Украины считает недопустимыми такие действия лиц, действующих практически в интересах экс-ректора, и призывает работников не выполнять незаконные приказы и распоряжения. Также Минздрав связывает эти события с тем, что именно сегодня комиссия Министерства юстиции рассматривает жалобу МОН Украины по поводу незаконной регистрации Юрия Сухина руководителем ОНМедУ», - добавили в Минздраве.

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Как сообщал УНИАН, сегодня, 10 декабря, Одесский национальный медицинский университет захватили сторонники экс-ректора вуза Валерия Запорожана. Утром в здание ректората в сопровождении исполнительной службы зашли сторонники Запорожана - профессора Юрий Сухин, Анатолий Сон, Олег Тарабрин, а также Константин Талалаев и другие.

В июле Минздрав заявил о досрочном расторжении контракта с ректором Одесского национального медицинского университета Запорожаном, поскольку в министерство якобы неоднократно поступали жалобы от народных депутатов и общественных организаций о его неправомерных действиях и вообще о критической ситуации, сложившейся в вузе.

Сообщалось, что Минздрав в связи с этим инициировал проведение проверки по соблюдению устава и условий контракта ректором, но Запорожан не допустил комиссию к проведению проверки.

31 августа ученый совет медуниверситета избрал своим председателем Запорожана, а лицом, уполномоченным управлять университетом, председателя профкома Юрия Сухина. В свою очередь Министерство здравоохранения заявило, что это незаконно и возложило исполнение обязанностей ректора вуза на проректора Владлену Дубинину.

7 сентября сторонники отстраненного Минздравом Запорожана силой захватили ректорат. 11 сентября Дубинина прорвалась в служебный кабинет с помощью полиции.