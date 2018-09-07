Экс-ректор ОНМедУ Запорожан пошёл на штурм вуза и заблокировал выдачу зарплат и стипендий

Сегодня экс-ректор Одесского национального медицинского университета Валерий Запорожан и его сторонники фактически захватили здание ректората.

О захвате здания ректората ОНМедУ сообщает корреспондент Южного Курьера. "Пожалуйста, ведите себя нормально, не нужно сопротивляться" - заявил сотрудникам Медуниверситета сам Запорожан.

Как уже сообщалось, Минздрав Украины уволил ректора вуза Валерия Запорожана за многочисленные нарушения и назначил и.о. ректора Константина Аймедова.

Но уволенный не согласился с таким решением и при поддержке своих сторонников, которых устраивали старые порядки в вузе, стал строить всяческие козни, не допускать вновь назначенного и.о., профессора Константина Аймедова на его рабочее место, обращаться в суд, пытаясь опротестовать решение Минздрава.

И вот сегодня утром, к 9 часам, Валерием Запорожаном и его сторонниками фактически было захвачено здание ректората. «Оккупанты» в лице самого Запорожана и поддерживающих его, но не выполняющих своих обязанностей проректоров, проникли через боковой вход в здание ректората, вошли в кабинет ректора и попытались взломать дверь в кабинет одного из проректоров.

"Они проникли в кабинет ректора и сейчас происходит попытка взломать дверь в кабинет одного из проректоров. Действующее руководство университета в лице и.о. ректора Дубининой Владлены Геннадиевны призывает студентов и сотрудников ОНМедУ не участвовать в преступных действиях бывшего ректора Валерия Запорожана и его приспешников" - говорится в официальном заявлении руководства ОНМедУ.

Накануне незаконно избранный "руководитель" Юрий Сухин обещал, что им и командой Запорожана не будет выполняться никаких противоправных действий вроде взламывания дверей и захватов помещений.

Позже, около 11:45 сотрудники полиции вывели Валерия Запорожана из помещений ректората. После этого он свободно сел в автомобиль и уехал.

Уже после этого Запорожан, по информации пресс-службы ОНМедУ запретил главному бухгалтеру ВУЗа везти в государственное казначейство документы с платежками по выплате заработной платы сотрудникам - так там стоит подпись и.о. ректора Владлены Дубининой. Также Запорожан успел подписать распоряжение о приостановке всех финансовых операций ВУЗа.

Нынешняя руководитель университета, проректор Владлена Дубинина, которая автоматически стала и.о. ректора после отмены через суд приказа Минздрава о назначении Аймедова, напомнила, что учредителем ОНМедУ и, соответственно, работодателем руководства высшим учебным заведением является Минздрав. Последний, накануне на официальном сайте министерства опубликовал заявление, в котором не рекомендует сотрудникам и студентам ОНМедУ идти за Запорожаном.