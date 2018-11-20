На Буковине обнаружили опасную болезнь, которую переносят лисы

Вакцина от бешенства в Черновицкой области есть, сейчас привиты уже 83 тысячи собак.

Два случая бешенства зафиксировали на прошлой неделе в Черновицкой области - у собаки и у крупного рогатого скота.

Об этом рассказал начальник Главного управления Госпотребслужбы в Черновицкой области Александр Олександрюк, передает местный сайт 0372.ua.

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"Основными переносчиками этой болезни являются лисы. На улице холодно, поэтому они все чаще наведываются к человеческим жилищам в поисках пищи, где могут покусать дворовую собаку. Сейчас уже есть договоренность с охотниками, которые вскоре начнут отстреливать лисиц", – рассказал он.

По его словам, основными признаками болезни у собак является агрессия, они становятся беспокойными, могут наброситься на хозяина, а потом начинают отказываться от воды.

Больные бешенством лисы не боятся людей, могут даже подходить близко и ластитися, а после - укусить.

Как сообщал УНИАН, на Львовщине от бешенства умерла 68-летняя женщина. За ее жизнь медики боролись несколько дней, но тщетно.