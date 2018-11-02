На Львовщине от бешенства умерла женщина (видео)
14:30, 02 ноября 2018Новости регионов
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После случая бешенства в селе начали вакцинировать всех котов и собак.
Женщина не сразу обратилась к медикам / Скриншот
От бешенства на Львовщине умерла 68-летняя женщина. За ее жизнь медики боролись несколько дней, но тщетно.
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Она заразилась еще три месяца назад, когда ее укусил домашний пес. К врачам женщина не обратилась, даже когда собака умер.
Несколько дней назад женщину в инфекционную больницу привез сын, но время было потеряно. После этого случая в селе начали вакцинировать всех котов и собак.
Как сообщал УНИАН, зимой в Харькове бешеный кот отправил в больницу трех человек.
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