"Вырвали все на голове": в украинском роддоме разгорелся скандал из-за смерти новорожденного (видео)

Женщина не смогла родить своего первенца, хотя все было вроде под контролем врачей.

Супруги из города Березное Ривенской области обвиняют врачей в смерти своего первенца. Ребенок задохнулся во время родов.

"Она вытащила ребенка, он не кричал – он уже была мертвый", - говорит ТСН роженица Наталья Царук.

Женщина с болью подбирает слова, чтобы рассказать, как рожала первенца. Говорить решила, чтобы предостеречь других, но не хочет показывать лицо, потому что постоянно плачет. А еще почти не ест и не выходит на улицу. В доме родственники убрали все, что напоминает о сыночке – лишь фотографию, где она беременна, сохраняет муж. "Вот свидетельство о смерти нашего ребенка, которого мы очень ждали", - говорит Роман Царук.

Все происходило на его глазах, потому что муж присутствовал на родах. Говорит, жену завез в больницу около 8:00 утра. Еще в 15:00 часов женщина просила медиков сделать ей кесарево сечение. "Они сказали, что нельзя, что я сама рожу, что мы напишем, что ты не можешь просто родить, что у тебя нет силы", - говорит Наталья Царук. Ей поставили капельницу и сказали ждать дальше, а уже после 21:00 повезли в операционную. Женщина родить не могла. "Тогда она взяла вакуумом вытягивать ребенка, дважды у нее не получилось", - вспоминает роженица. "На третий раз говорит: я уже не буду брать, потому что уже кожа слезает с головы ребенка. Мне кажется, что оторвали, вырвали там все на голове", - говорит Роман Царук.

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Со слов супруги, это делала заведующая роддома Элина Поддубная. Она извиняется перед семьей, однако вину свою и коллег отрицает. Рассказывает, что беременность у женщины проходила хорошо, а ребенок умер из-за тяжелого кислородного голодания во время родов. "Врачи делали все, что могли, чтобы было хорошо. Не всегда удается так сделать, чтобы было хорошо, к сожалению. Кесарево сечение делается по показаниям и не всегда оно делается тогда, когда бы мы ни захотели", - объясняет заведующая родильного отделения Березновской райбольницы Элина Поддубная.

В медучреждении уже начали внутреннее расследование – проверку назначил главный врач Василий Поддубный, муж заведующей роддома. Он утверждает, что семейные связи не повлияют на результаты расследования. "Есть соответствующие люди, они имеют свои полномочия, они будут делать выводы", - пояснил главный врач Березновской райбольницы.

Тем временем в полиции открыли производство за ненадлежащее исполнение обязанностей медиками. О смерти ребенка правоохранители узнали из соцсетей – из больницы им не сообщили. "В таких случаях не сообщается в полицию. В полицию сообщается, если есть вопросы насильственных действий", - считает Василий Поддубный. С ним не согласен руководитель отдела Березновского полиции Андрей Кушик. "Это редкость. Это их работа. Они обязаны это сообщать. Такие случаи нельзя скрывать", - настаивает он.

К материалам производства свое заявление на врачей подал и отец умершего младенца. Впереди еще месяцы расследования, можно ли было спасти его крохотного сыночка. Если в конце концов вину медиков докажут, то им грозит до трех лет за решеткой.

Ранее в Ривном женщина пережила тяжелые роды, вследствие которых был покалечен ее малыш, который сейчас находится при смерти.