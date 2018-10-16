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В Запорожской области мужчина во время шизофренического приступа зарезал 9-летнего сына

12:28, 16 октября 2018
Новости регионов
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Ребенок от полученных ранений скончался / фото nikvesti.com

В Мелитополе Запорожской области задержан мужчина, который во время шизофренического приступа нанес смертельные ножевые ранения своему 9-летнему сыну и пытался покончить с собой.

Как сообщили УНИАН в отделе коммуникаций Главного управления Нацполиции в Запорожской области, инцидент произошел сегодня ночью.

По данным правоохранителей, в Мелитопольский отдел полиции поступило сообщение о том, что в местную больницу с ножевыми ранениями грудной клетки доставлен мальчик 2009 года рождения.

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Следственно-оперативной группой предварительно установлено, что 16 октября около 01:30 в одном из частных домов в Мелитополе у мужчины 1984 года рождения произошел шизофренический приступ. Он нанес несколько ножевых ранений туловища своему сыну, который в это время спал. После чего нанес себе ножевые ранения туловища.

Пострадавших доставили в больницу. От полученных телесных повреждений ребенок умер.

Злоумышленнику оказана медицинская помощь, сейчас он находится в реанимационном отделении больницы под охраной. Он задержан в порядке ст. 208 УПК.

Открыто уголовное производство по признакам п.2 ч.2 ст.115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает от десяти до пятнадцати лет или пожизненное лишение свободы.

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Теги: #смерть#ребенок#Запорожская область