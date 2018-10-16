Сибирская язва на Одесщине: на карантин закрыли еще одно село (видео)

Местный житель зафиксировал признаки сибирской язвы у коровы.

Село Николаевка-Новороссийская в Одесской области закрыли на карантин из-за факта заражения сибирской язвой.

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Больную корову обнаружили в том же Саратском районе, где ранее уже зафиксировали вспышку инфекции. Об этом говорится в сюжете ТСН.Утро.

Местный житель заметил признаки болезни у животного и немедленно обратился к специалистам. Эксперты прибыли на место и подтвердили факт заражения сибирской язвой.

Заражение болезнью жителей села не выявлено. Населенный пункт закрыли на карантин до 28 октября.

Тем временем пятерых больных из Миняйловки, где накануне обнаружили сибирскую язву, выписали из больницы, а через два дня должны снять карантин в селе. В районе массово провели повторную вакцинацию всего скота.