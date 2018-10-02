В Одесской области госпитализировали пять человек с сибирской язвой

Все заболевшие – жители села Меняйловка.

В Одесской области зафиксирована вспышка сибирской язвы среди людей, пять человек госпитализировано.

Как сообщили УНИАН в Одесской областной государственной администрации, вспышка заболевания зафиксирована в Саратском районе.

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По предварительным данным, за последние несколько дней госпитализированы с кожной формой болезни пять человек – все из села Меняйловка.

По данным представителя ОГА, в настоящее время решается вопрос о проведении соответствующих мер по локализации очага заболевания и пр.

Справка УНИАН. Сибирская язва – особо опасное инфекционное заболевание сельскохозяйственных и диких животных всех видов, а также человека. Характеризуется интоксикацией, развитием серозно-геморрагического воспаления кожи, лимфатических узлов и внутренних органов; протекает в кожной или септической форме (также у животных встречаются кишечная и легочная формы).