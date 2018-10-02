В Одесской области госпитализированные с подозрением на сибирскую язву забили и съели больную корову - ОГА

По предварительным данным, люди заразились во время убоя животного и разделки туши.

В селе Миняйловка Саратского района Одесской области пять человек, госпитализированных с подозрением на сибирскую язву, контактировали с больным животным - забили и съели больную корову.

Как сообщили УНИАН в департаменте охраны здоровья Одесской областной государственной администрации, в инфекционное отделение Саратской центральной районной больницы с подозрением на указанное заболевание госпитализировано пять человек, которые контактировали с животным, у которого были признаки сибирской язвы.

В частности, по словам заместителя директора названного департамента Оксаны Рокунец-Сорочан, установлено, что все пострадавшие находились в одном частном домохозяйстве, и употребляли в пищу мясо убитого животного.

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По данным Рокунец-Сорочан, теперь отобранные материалы направлены в Киев (в лабораторный центр МОЗ) для проведения ПЦР-анализа (биологический анализ на полимерную цепную реакцию) для установления окончательного диагноза.

Как уточнил УНИАН представитель ОГА, по предварительным данным, люди заразились во время убоя животного и разделки туши.

На сегодня, по словам медиков, состояние больных удовлетворительное, пациенты получают соответствующее лечение. Отмечается, что в эпидемиологическом очаге проведена дезинфекция, остатки мяса и другие материалы (в частности те, которые были в контакте с животным) уничтожены в соответствии с нормативами.

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Также проведен подворный обход в Миняйловке, где содержится скот. За состоянием животных следят, проводится профилактическое медицинское обследование жителей Миняйловки и ближайших населенных пунктов.

В ОГА добавили, что окончательный комплекс мероприятий будет утвержден после получения результатов исследований из Киева.

Как сообщал УНИАН, в Одесской области зафиксирована вспышка сибирской язвы среди людей, пятеро человек были госпитализированы.

Справка УНИАН. Сибирская язва - особо опасное инфекционное заболевание сельскохозяйственных и диких животных всех видов, а также человека. Характеризуется интоксикацией, развитием серозно-геморрагического воспаления кожи, лимфатических узлов и внутренних органов; протекает в кожной или септической форме (также у животных встречаются кишечная и легочная формы).