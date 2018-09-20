В Украине зафиксировали новый случай опасной инфекции

С начала 2018 года по состоянию на 19 сентября от ботулизма пострадали 97 человек.

Министерство здравоохранения Украины зафиксировало новый случай ботулизма - в Днепре.

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Об этом сообщает Центр общественного здоровья Минздрава Украины. "В городе Днепр зафиксирован новый случай заболевания ботулизмом. Заболела женщина 49 лет после употребления вяленой рыбы собственного приготовления. Сейчас она находится в тяжелом состоянии в реанимации", – говорится в сообщении.

В целом с начала 2018 года по состоянию на 19 сентября от ботулизма пострадали 97 человек, 8 из них умерли.

Как сообщал Минздрав, 11 сентября в Херсоне от ботулизма умер мужчина, его супруга находится в реанимации.

Ботулизм — это тяжелое пищевое отравление, вызванное потреблением продуктов, содержащих ботулотоксины. Возбудитель болезни размножается в анаэробном состоянии (без доступа кислорода) при неправильных условиях хранения или транспортировки пищевых продуктов.