Массовое отравление в школе Днепра: причиной стала грязная вода

Оказалось, что система водоснабжения внутри школы имеет благоприятные условия для вспышки инфекций.

В Госпродпотребслужбе пришли к выводу, что наиболее вероятным источником кишечной инфекции, от которой в больницу попали 38 учащихся школы №62 в Днепре, стала вода.

Об этом рассказала начальник отдела санэпиднадзора и организации расследования вспышек ГУ Госпродпотребслужбы в Днепропетровской области Неля Полюхович, передает "Днепроград".

По словам Полюхович, экспертами были проведены различные исследования в школе и обзор всех возможных источников заболевания детей. Как следствие, оказалось, что система водоснабжения внутри школы имеет благоприятные условия для вспышки инфекций. В частности, теплая вода постоянно смешивается с холодной проточной и часто застаивается в сети.

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"Во время исследования нами было обнаружено, что вода мутная, имеет желтоватый цвет и повышенное содержание бактериологических веществ. Все это дает нам возможность предполагать, что именно через воду произошло распространение инфекции", - отметила она.

Что касается пищеблока, то исследователи и там обнаружили нарушения, которые также могли привести к подобным последствиям. К тому же, в столовой использовали ту же воду, что и в другой части школы, поэтому все это, по словам представителя Держспоживслужби, и привело к заболеванию учащихся.

В целом, за весь период в больницы обратились 38 детей. Школа №62 сейчас закрыта на профилактический карантин, во время которого должны устранить недостатки.