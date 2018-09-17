В Днепре заболели уже 38 учеников одной из школ, причина неизвестна

Медики до сих пор выясняют, чем именно массово заболели ученики одной из школ в Днепре.

С 12 сентября в Днепре возросло до 38 число учеников, которые, предположительно, заболели острой кишечной инфекцией.

Об этом в Facebook сообщил заместитель городского головы-директор департамента охраны здоровья Днепровского горсовета Андрей Бабский.

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По его словам, по состоянию на 12 часов 17 августа заболели уже 38 детей.

"И сегодня уже можно говорить о положительной динамике. Больные дети чувствуют себя лучше. В настоящее время из стационаров выписаны под амбулаторный надзор 8 детей", - написал Бабский

Кроме того, отмечается, что в стационарах города находятся 22 ребенка, еще восемь получают лечение в домашних условиях.

На вопрос, что же именно было у детей, отравление или инфекция, Бабский ответил, что еще ждет официальных результатов.

Как сообщал УНИАН, 13 сентября в Днепре произошло массовое отравление учеников одной из общеобразовательных школ.