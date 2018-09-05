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На Прикарпатье мужчина попал в реанимацию после укуса змеи

11:11, 05 сентября 2018
Новости регионов
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Мужчина госпитализирован после укуса змеи / Фото Matt Hansen via flickr.com

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Об этом сообщили в Управлении по вопросам гражданской защиты ОГА. Случай произошел 4 сентября.

"4 сентября в реанимационное отделение Косовской ЦРБ доставили жителя с. Снидавка Косовского района 1964 г.р., с диагнозом - аллергическая реакция на укус змеи, анафилактический шок", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, во Львове умер четырехлетний ребенок, который был доставлен из Сколевской районной больницы Львовской области с диагнозом укус змеи правой ноги.

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Теги: #смерть#Ивано-Франковск