Студент из Нигерии привез в Харьков экзотическую болезнь
17:08, 30 августа 2018Новости регионов
1800 0
По словам медиков, с начала года это уже седьмой случай заболевания в Харьковской области.
Малярию обнаружили у студента / фото moya-planeta.ru
Гражданин Нигерии привез в Харьков малярию. Он приехал в город 18 августа на учебу в вузе.
Читайте также"Сказочное Бали": турист привез в Украину экзотическое заболевание
Об этом сообщает пресс-служба областного лабораторного центра. Через четыре дня он почувствовал слабость, однако к медикам не обратился.
25 августа состояние пациента ухудшилось, "скорая" доставила иностранца в инфекционное отделение, где врачи подтвердили малярию.
Как сообщал УНИАН, у 51-летнего жителя Кропивницкого диагностировали малярию. По предварительным данным, мужчина заразился ею в Африке.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter