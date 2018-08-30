цей матеріал доступний українською

Студент из Нигерии привез в Харьков экзотическую болезнь

17:08, 30 августа 2018
Новости регионов
1800 0
Малярию обнаружили у студента / фото moya-planeta.ru

Читайте также"Сказочное Бали": турист привез в Украину экзотическое заболевание

Об этом сообщает пресс-служба областного лабораторного центра. Через четыре дня он почувствовал слабость, однако к медикам не обратился.

25 августа состояние пациента ухудшилось, "скорая" доставила иностранца в инфекционное отделение, где врачи подтвердили малярию.

Как сообщал УНИАН, у 51-летнего жителя Кропивницкого диагностировали малярию. По предварительным данным, мужчина заразился ею в Африке.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Харьков#малярия