Студент из Нигерии привез в Харьков экзотическую болезнь

По словам медиков, с начала года это уже седьмой случай заболевания в Харьковской области.

Гражданин Нигерии привез в Харьков малярию. Он приехал в город 18 августа на учебу в вузе. Читайте также"Сказочное Бали": турист привез в Украину экзотическое заболевание Об этом сообщает пресс-служба областного лабораторного центра. Через четыре дня он почувствовал слабость, однако к медикам не обратился. 25 августа состояние пациента ухудшилось, "скорая" доставила иностранца в инфекционное отделение, где врачи подтвердили малярию. Как сообщал УНИАН, у 51-летнего жителя Кропивницкого диагностировали малярию. По предварительным данным, мужчина заразился ею в Африке.

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