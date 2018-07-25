В Житомире пациент выбросился из окна шестого этажа больницы
11:58, 25 июля 2018Новости регионов
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Трагедия произошла вчера, 24 июля, около 18.20.
Мужчина умер, выпрыгнув из окна / фото Yulya Balaeva via flickr.com
В Житомире в результате падения из окна 6-го этажа больницы погиб пациент.
Как сообщили УНИАН в отделе коммуникаций полиции Житомирской области, трагедия произошла вчера, 24 июля, около 18.20.
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Согласно сообщению, из окна 6-го этажа Житомирской областной клинической больницы имени Гербачевского выпрыгнул больной, проходивший лечение.
По предварительной информации, житель Бердичева, 1966 года рождения, выпрыгнул из окна больницы и разбился. Медики, прибывшие на место происшествия, констатировали смерть мужчины, по данному факту полиция проводит проверку. Причины, побудившие мужчину к такому поступку, устанавливаются.
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