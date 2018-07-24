В Одессе полиция начала расследование массового отравления детей в детсаду

Сейчас в медицинском учреждении проходят лечение двое воспитанников детского сада с диагнозом «острый гастроэнтероколит».

В Одессе полиция открыла уголовное производство по факту массового отравления детей в детском саду №135.

Как сообщили УНИАН в отделе коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Одесской области, вчера была начата проверка в связи с появившейся информацией в социальных сетях об отравлении около 50 детей.

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Отмечается, что сейчас в медицинском учреждении проходят лечение двое воспитанников указанного детского сада с диагнозом «острый гастроэнтероколит».

Правоохранители устанавливают обстоятельства заболевания. В настоящее время родители детей в органы полиции с заявлением не обращались.

Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 325 (нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений) Уголовного кодекса Украины.

Продолжается расследование.

Как сообщал УНИАН, в Одессе полиция начала проверку по факту массового отравления детей в детском саду №135, расположенного на улице Черняховского. Проверка начата в связи с появившейся информацией в социальных сетях об отравлении около 50 детей.

Как сообщила начальник департамента образования Одесского городского совета Елена Буйневич, в учреждении работают сотрудники всех соответствующих служб, проводится санитарная обработка. По данным Буйневич, с пищевым отравлением было выявлено 16 детей.