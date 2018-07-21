Стало известно о состоянии девяти пострадавших в результате смертельного ДТП на Житомирщине

Двое детей, пострадавших в результате аварии, находятся в стабильно тяжелом состоянии.

Состояние девяти пострадавших в результате смертельного ДТП возле с. Глубочицы на Житомирщине стабилизировано.

Об этом сообщили в пресс-службе Житомирской областной государственной администрации. Там отметили, что двое детей, пострадавших в результате аварии, находятся в стабильно тяжелом состоянии.

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"Самые молодые из пострадавших – девочка и мальчик – стабильно тяжелые, но им уже лучше. Сегодня возможно 3 из 9 людей транспортируем в Новоград-Волынский, где они продолжат лечение. Медицинскими препаратами все пострадавшие полностью обеспечены, пока необходимости в этом нет", - отметил начальник управления здравоохранения ОГА Николай Суслик.

Пострадавшие находятся в четырех медучреждениях Житомирщины: Житомирской областной больнице, Детской областной больнице, Городской больнице №1 и Житомирской районной больнице.

Как сообщал УНИАН, 20 июля, около 10.40 на автодороге Киев – Чоп возле с. Глубочицы Житомирского района в результате столкновения маршрутки сообщением «Киев – Ровно» и грузовика погибли 10 человек, еще 9 госпитализированы.