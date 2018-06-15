Зарегистрирована вспышка кишечной инфекции среди воспитанников учебно-воспитательного комплекса «Гаевская ООШ I-II ст. - ГУЗ» Кременецкого района.

В Тернопольской области госпитализированы 5 детей из-за отравления.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Главного управления Держпродспоживслужби в Тернопольской области, 14 июня зарегистрирована вспышка кишечной инфекции среди воспитанников учебно-воспитательного комплекса «Гаевская ООШ I-II ст. - ГУЗ» Кременецкого района.

Заболело 5 детей, все они находятся на стационарном лечении в инфекционном отделении Кременецкой районной клинической больницы с предварительным диагнозом «Гастроэнтероколит средней тяжести».

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Специалистами Кременецкого районного управления Главного управления Держпродспоживслужби в Тернопольской области Тернопольской региональной государственной лаборатории Держпродспоживслужби начато проведение совместного эпидрасследование, начато проведение обследования НПК «Гаевская ООШ I-II ст.–ДОУ» с целью организации мероприятий по ликвидации очага и осуществления комплекса лабораторных исследований, направленных на установление причин и источника инфекции.

Распоряжением в.а. начальника Главного управления Держпродспоживслужби в Тернопольской области Владимира Богоноса работу «Гаївської ООШ I-II ст. - ГУЗ» приостановлено.

Причины возгорания будут сообщены после получения результатов проведенных исследований.