В Днепропетровской области вооруженные люди разгромили больницу и избили врача - тот в реанимации

Врач из приемного покоя в реанимации. От полиции официальных комментариев пока что нет.

В ночь со 2 на 3 июня в Першотравенскую горбольницу Днепропетровской области поступил звонок. Звонившие требовали дежурного врача приехать и помочь их товарищу, которому было плохо.

Врач посоветовал вызывать скорую помощь, либо, если есть возможность, лично привезти пациента в приемный покой. Врач сослался на то, что по закону не имеет права покинуть рабочее место, передает местный сайт 05632.com.ua.

Звонившие начали угрожать врачу расправой. Через некоторое время угрозы воплотились в жизнь.

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В больницу приехали неизвестные лица на внедорожниках с автоматическим и травматическим оружием. По словам медперсонала, дежурного врача избили, выломали дверь и разгромили кабинет реанимации. После этого, поставив врача на колени и под угрозой расстрела, заставили его извиняться.

Свидетели вызвали на место происшествия полицию. После того как правоохранители прибыли, преступники блокировали вход в больницу.

Сейчас дежурный врач находится в реанимационном отделении. По предварительной информации у врача черепно-мозговая травма, переломы ребер, конечностей, обширные гематомы на теле.

Из собственных источников журналистам стало известно, что нападавшие – члены местной ОПГ, который руководит один из частных предпринимателей Першотравенска. Местные жители возмущены и напуганы этим инцидентом.

Начальник отдела коммуникации Нацполиции Днепропетровской области Анна Старчевская сообщила изданию "ГОРДОН", что по факту хулиганских действий открыто уголовное производство.

"Обстоятельства происшествия уточняются, опрашивают врачей, изучаются видео с камер наблюдения. Точно сказать, что произошло, на данный момент не могут, ибо проводится следствие. Предварительно, произошел конфликт между медиком и нападавшими. Нападавших было двое – это тоже предварительно", – сказала она.