Появились подробности загадочной смерти двух подростков в одной квартире на Житомирщине (видео)

Родные до сих пор не знают, что же именно произошло с детьми в квартире на Житомирщине.

Расследование загадочной гибели двух школьников в Житомирской области пока что не ответило на вопрос, что же именно произошло в закрытой изнутри квартире в городке Высокая Печь.

Следствие проверяет все возможные версии – от утечки газа и отравления энергетиками до самоубийства, говорится в сюжете ТСН.

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В квартире вместе с трупами 15-летней девочки и 16-летнего парня нашли пустые стеклянные бутылки и банки. Признаков насильственной смерти на телах не обнаружили, на запах газа никто из соседей не жаловался. "Уже известно, что причиной смерти детей стало отравление неизвестным веществом. Назначен ряд экспертиз изъятых на месте происшествия веществ", - рассказала руководитель отдела коммуникаций ГУ НП в Житомирской области Алла Ващенко. Подозрения, что кроме энергетиков подростки могли употреблять еще и алкоголь, родные и друзья отвергают, как и намеки на суицид – для него, говорят, не было никаких причин.

У 10-классника Максима уже были каникулы, а 9-классница Оля должна была еще сдать экзамен по математике. Но в школе для них прозвучал персональный последний звонок. Учителя и одноклассники не сдерживали слез. "Стресс и шок. Вообще не может в голове уложиться. Дети хорошие, претензий у нас не было. Дети были не конфликтные", - рассказала директор школы Светлана Бондарчук. Подруги признаются, что накануне трагедии Оля была в их компании, а вечером пошла с Максимом к нему домой. Они не встречались, а просто дружили. Уже на следующий день маленький военный городок облетела страшная весть. "Взломали дверь, нашли бездыханные тела. Мама вызвала скорую, она надеялась, что они живы – мама, конечно, не поверила во все это. А скорая зафиксировала факт смерти", - рассказала соседка Галина Ахмедова.

Как сообщалось, страшную находку правоохранители обнаружили утром 2 июня. Входные двери были закрыты изнутри, чтобы попасть в дом, пришлось взломать замок. Правоохранители следов проникновения в квартиру не обнаружили. По заключению экспертов, причиной смерти подростков стало отравление неизвестным веществом. Сейчас открыто уголовное производство, продолжается установление всех обстоятельств.