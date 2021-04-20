Пан или пропал. Удастся ли разработчикам Cyberpunk 2077 вернуть доверие игроков

Релиз Cyberpunk 2077 обернулся для CD Projekt RED репутационной катастрофой. Тем не менее студия рассчитывает довести игру до отличного состояния и продавать ее в течение многих лет. Получится у разработчиков это сделать или нет — разбираемся в новом материале.

Релиз Cyberpunk 2077 произвел эффект выстрела в абсолютной тишине. Отголоски скандала, который разразился из-за игры, до сих пор слышны в комментариях на тематических форумах. Часть пользователей хвалили проект за интересный сюжет, оригинальных персонажей и атмосферу киберпанкового города. Но большинство покупателей стали на противоположную сторону и высказали вполне справедливую критику. Им не понравились многие аспекты Cyberpunk 2077 — от отдельных геймплейных решений до кучи багов и попросту отвратительного состояния игры на базовых версиях Xbox One и PlayStation 4.

Многие из претензий, которые выдвигались прошлогодней экшен-RPG от CD Projekt RED, до сих пор актуальны. Разработчики стараются исправить ситуацию патчами, однако недочетов слишком много, и на их устранение нужно немало времени. Из-за этого в Сети нередко звучат мнения, мол, CDPR скоро откажется от поддержки Cyberpunk 2077 и возьмется за создание новой игры. Но если верить недавнему комментарию генерального директора CD Projekt RED Адама Кичиньского, студия намерена отполировать проект и успешно зарабатывать на его продажах.

"Я не вижу опции отложить Cyberpunk 2077 на полку. Мы убеждены, что сможем довести игру до такого состояния, чтобы чувствовать за нее гордость и, следовательно, успешно продавать ее в течение многих лет", – Адам Кичиньский.

Это, безусловно, смелое заявление заставило нас в УНИАН глубже исследовать тему потенциального будущего Cyberpunk 2077. Сумеет ли игра превратиться в хит уровня «Ведьмака 3» или же так и останется «убийцей» репутации CDPR? Все подробности — в новом материале.

Латаем дыры

Для начала давайте выясним, что может спасти Cyberpunk 2077 и заставить людей отзываться об игре исключительно хорошо. Первыми на ум, конечно же, приходят многочисленные патчи. В конце марта CDPR выпустила огромное обновление 1.2, где было более чем пятьсот исправлений. Оно действительно устранило невероятное количество ошибок, но далеко не все. Полиция по-прежнему появляется за спиной игрока, только на большей дистанции, баги с провалами транспорта под текстуры никуда не делись, а версии для базовых PS4 и Xbox One нуждаются в дополнительной оптимизации. Более того, у отдельных пользователей после патча начались проблемы с черным экраном и вылетами. Правда, массовый характер они не обрели, что в случае с Cyberpunk 2077 уже хорошо.

Игроки, кстати, встретили патч 1.2 прохладно, что подтверждают отзывы в Steam. CD Projekt RED обещала починить этим обновлением большинство проблем, но оно не стало ожидаемым спасением. А так как репутация CDPR изрядно испорчена, любой прокол студии воспринимают острее, чем обычно. Польским разработчикам нужно со скоростью света выпускать заплатки, которые исправят техническое состояние всех версий игры. Затем создателям следует переходить к правкам баланса и отдельных механик, ведь здесь тоже имеется немало проблем. Искусственному интеллекту давно нужны улучшения, способности нетраннера ощущаются слишком сильными, а обвесы не добавляют оружию уникальности. И это только те недочеты, о которых я вспомнил на основе личного прохождения. На практике их гораздо больше.

Взгляд в будущее

Сейчас CD Projekt RED активно работает над версиями Cyberpunk 2077 для PlayStation 5, Xbox Series X и Series S. Многие люди, почитав потоки критики в сторону игры, отложили ее прохождение до лучших времен. Они ждут полноценного релиза проекта на консолях теперь уже текущего поколения и рассчитывают на высокое качество исполнения. Если CDPR должным образом отполирует Cyberpunk 2077 для PS5 и Xbox Series, то это гарантированно поможет продажам игры. СМИ обязательно напишут положительные обзоры, Digital Foundry проведет тестирование, а аудитория выдохнет со словами: «Наконец-то можно покупать».

С другой стороны, CD Projekt RED снова может столкнуться с волной критики. Пользователи буквально распнут разработчиков за низкопробные версии для PS5 и Xbox Series. Более того, отношение к польской студии сейчас предвзятое, поэтому сделать просто хорошо будет недостаточно. CDPR должна осознавать риски и потрудиться над запуском Cyberpunk 2077 для новых консолей. Ведь если она подойдет к вопросу так же, как перед релизом игры 10 декабря, интернет сотрясет очередной скандал.

Консольные неурядицы

Как уже говорилось выше, на старте качество Cyberpunk 2077 на базовых PS4 и Xbox One было ужасным. Чтобы хоть как-то компенсировать репутационные потери, CD Projekt RED начала возвращать средства недовольным покупателям. Вот только для платформодержателей такая процедура — это лишние хлопоты. Им пришлось отдавать свои 30 %, полученные с каждой копии Cyberpunk 2077, и тратить время на разбирательства. Плюс ко всему в официальных заявлениях CDPR по поводу возврата средств возникла путаница. Из-за всего этого Sony приняла резонансное решение изъять проект из PS Store.

Спустя четыре месяца после релиза Cyberpunk 2077 так и не вернулась в сервис. Любопытно, что во время удаления никто не сообщил, когда и при каких условиях игра снова появится в PlayStation Store. Вероятно, Sony должна счесть техническое состояние проекта удовлетворительным. По нашим прогнозам, процесс возвращения в магазин затянется до релиза версий Cyberpunk 2077 для PS5 и Xbox Series. А пока игра остается отрезанной от значительной части аудитории. Конечно, физические копии никто не отменял, но ведь в современном мире большинство людей предпочитают цифровой формат.

И вширь, и вглубь

Последний козырь CD Projekt RED — бесплатные дополнения и полноценные расширения к Cyberpunk 2077 на манер Hearts of Stone и Blood and Wine. Стабильный поток качественного контента, конечно же, поможет повысить ежедневный онлайн и привлечь новую аудиторию. Вот только пока что сложно предсказать, насколько хорошими будут грядущие добавки. После релиза Cyberpunk 2077 разработчики анонсировали бесплатное дополнение с «новой историей о Найт-Сити». Правда, сроки его релиза сдвинули в угоду создания патчей. Поэтому сейчас нам остается лишь надеяться, что CDPR учтет критику и порадует пользователей шикарными историями в грядущих расширениях.

Мгновенная трансформация

Основной фактор, который продолжает отрицательно влиять на продажи Cyberpunk 2077 — это проблемный релиз. Он привел к колоссальным репутационным потерям в стане CD Projekt RED. Затем последовали отчеты Джейсона Шрайера, инсайды и слухи о том, как именно разрабатывался проект. CDPR в один момент превратилась из обожаемой всеми студии, создавшей The Witcher 3: Wild Hunt, в производителя «багодрома» под названием Cyberpunk 2077.

Безусловно, у студии остались преданные фанаты, которые продолжают в нее верить, но общий фон в Сети сильно изменился. Ряды поклонников поредели, а возгласы об ужасном техническом состоянии игры перекрывают едва ли не все доводы в ее пользу. Теперь модно ругать Cyberpunk 2077, хотя еще год назад последнее творение CD Projekt RED повсюду называли заочным шедевром. Появился целый легион недовольных игрой, и проредить его ряды будет очень непросто.

Мультиплеера можно не ждать

В конце марта CDPR представила новую стратегию развития студии и намекнула на отмену отдельного многопользовательского проекта на базе Cyberpunk 2077. Скептики сразу подумали, что правильно сделали, ведь ничего хорошего все равно бы не вышло. Однако на этот вопрос можно взглянуть с другой стороны.

Давайте немного пофантазируем и представим мультиплеер для Cyberpunk 2077 в виде качественной и отполированной игры. Она привлекает огромную аудиторию и тем самым увеличивает продажи сюжетной части проекта. Аналогичный случай произошел после успешного релиза Apex Legends, благодаря которому пользователи заинтересовались Titanfall 2. У Cyberpunk 2077 тоже была такая опция, но разработчики закрыли ее для себя.

Оптимизм затухает

При разговоре о продажах Cyberpunk 2077 нужно также учитывать жанр игры. Киберпанк пользуется гораздо меньшей популярностью, чем фэнтези на манер The Witcher 3. Последняя при общей народной любви и культовом статусе за шесть лет с момента выхода продалась тиражом чуть меньше 30 миллионов копий. Аналитики прогнозировали, что Cyberpunk 2077 перешагнет эту планку менее чем за год. А общий тираж, по самым смелым предположениям экспертов, должен был достичь 70 миллионов копий. Сейчас специалисты снизили градус ожиданий по поводу темпов реализации игры. Они считают, что совокупные продажи Cyberpunk 2077 к концу 2021 года составят не 38-40 млн копий, а скорее 25- 35 млн.

Данные у агентств различаются, но все сходятся в одном: прежние прогнозы уже не актуальны. Да и на эти мы бы не рекомендовали особо рассчитывать. Они составлены с учетом возможностей по привлечению аудитории, которыми сейчас располагает CD Projekt RED. Но аналитики не всегда учитывают сарафанное радио и отрицательный фон вокруг проекта. Конечно, польские разработчики способны исправиться и вернуть доверие аудитории, но сейчас любая их оплошность будет снижать потенциальные продажи игры в геометрической прогрессии.

И если уж CDPR желает реализовывать Cyberpunk 2077 годами, то студии придется отказаться от прежней маркетинговой стратегии, начать прислушиваться к аудитории и цепляться за любую возможность вернуть утраченную репутацию. В противном случае последняя экшен-RPG компании по статистике не сравнится даже с The Witcher 3.

Назар Степорук

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