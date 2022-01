Историческая RPG про Рим и God of War на ПК. 10 главных игровых релизов января

В январе не принято выпускать крупные игры. Компании постепенно возвращаются к работе после праздников, а люди проводят время с семьей или отдыхают на зимних каникулах. Однако совсем без сюрпризов и интересных релизов пользователи не останутся. Начало года особенно порадует ПК-аудиторию, которую ждут сразу несколько важных новинок. Подробнее о главных играх января читайте в свежей подборке от УНИАН.

Начало года — это традиционное время разогрева в игровой индустрии. Блокбастеры обычно начинают выходить в феврале, который в 2022-м доверху набит любопытными проектами. Чего только стоят одни Horizon Forbidden West, Elden Ring и Dying Light 2: Stay Human. Однако их еще нужно дождаться, а чтобы время прошло быстрее, стоит обратить внимание на январские релизы.

Первый месяц текущего года особенно заинтересует владельцев персональных компьютеров. В ближайшие недели на ПК выйдет несколько крупных проектов, которые ранее были доступны только на консолях, и историческая RPG про Римскую империю. Пользователи Nintendo Switch и PlayStation тоже не останутся обиженными. Первых ждет эксклюзив из серии Pokemon, а вторых — переиздания двух частей Uncharted.

Но давайте не забегать слишком сильно вперед. УНИАН отобрал 10 главных игровых релизов января и подробно рассказал, чем они примечательны. Эта подборка поможет определиться с покупкой свежих проектов для развлечений на досуге.

Monster Hunter Rise — 12 января (ПК)

Последняя часть Monster Hunter вышла на Nintendo Switch еще осенью прошлого года, а теперь она доберется до ПК. Пользователи персональных компьютеров смогут оценить игру со всеми обновлениями, которые Capcom выпустила за прошедшее время. А вот графических изяществ ждать не стоит — проект будет выглядеть и ощущаться примерно так же, как на консоли. В остальном Monster Hunter Rise — это типичный представитель франшизы.

Пользователи должны создать персонажа, собирать экипировку, прокачивать ее и сражаться с огромными монстрами. К основным достоинствам игры относится множество видов врагов, проработанная боевая система, возможность сделать уникального героя за счет подбора снаряжения и необходимость кооперироваться с другими людьми ради победы над отдельными противниками. Сюжет в перечень не входит, так как он номинальный — нужно спасти деревню Камура от нападения орд чудовищ.

The Anacrusis — 13 января (ПК)

В текущем месяце The Anacrusis выйдет лишь в раннем доступе Steam, так что это не будет полноценный релиз. Но для кооперативного шутера от студии Stray Bombay, в которой трудится бывший сценарист Valve Чет Фалижек, можно сделать исключение. Действия игры разворачиваются на космическом корабле, потерпевшем крушение на краю изученной Вселенной. Судно подверглось атаке инопланетян, так что пользователям в роли четырех уникальных персонажей нужно сражаться и выживать.

Проект порадует научно-фантастическим антуражем, широким набором оружия и бонусами, которые добываются на уровнях и влияют на стиль сражения. А уникальные впечатления от каждого забега гарантирует разумный искусственный интеллект. Он будет адаптироваться к ситуации, отдавать приказы врагам и заставлять игроков действовать сообща.

God of War — 14 января (ПК)

Одна из немногих игр в подборке, которая не нуждается в описании. God of War — это уже современная классика и шедевр на все века. История отношений Кратоса с Атреем и их борьбы против скандинавских богов запоминается благодаря эпичному размаху и глубокому подтексту. Взрослое повествование легко находит путь к эмоциональному центру каждого игрока и вызывает сильный отклик. А комплексный геймплей с продуманной боевой системой, хорошей режиссурой и изобретательными головоломками мотивирует часами изучать проект.

На ПК God of War отметится улучшенной графикой, поддержкой сверширокого разрешения, наличием настроек и прочими особенностями. Для владельцев персональных компьютеров — это главный релиз января и одна из самых ожидаемых игр года.

Blackwind — 20 января (ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series и Nintendo Switch)

Качественные экшены с видом сверху стали редкостью в наши дни, так что фанатам жанра явно стоит взглянуть на Blackwind. Игра отправит пользователей в далекое будущее и покажет шахтерскую колонию "Медуза-42", на которую напали полчища ракносов. Вследствие атаки звездолет молодого протагониста Джеймса Хоукинса потерпел крушение. Когда герой очнулся, то обнаружил себя внутри экспериментальной силовой брони.

Теперь он должен отразить нападение врагов и найти своего отца. Основа геймплея Blackwind – это сражения с применением разных навыков. Игроки смогут стрелять очередями, наносить урон быстрым вращением вблизи, выпускать ракеты и даже выполнять зрелищные добивания. Новые способности открываются при прокачке силовой брони. Напарником Джеймса в одиночной кампании станет боевой дрон, а в кооперативе им может управлять другой человек.

Windjammers 2 — 20 января (ПК, PS4, Xbox One и Nintendo Switch)

Первая Windjammers вышла еще в 1994 году на аркадных автоматах и представляла собой спортивную аркаду с бросанием диска между двумя героями. Соперники пытались попасть во вражеские ворота и применяли для этого уникальные умения, которые добавляли состязаниям немного фантастики. Сиквел в целом наследует оригинал, но привносит ворох улучшений.

Графика стала современной, хоть и сохранила стиль первой части, геймплей оброс новыми механиками с разными трюками, а уровни сделали более необычными. Количество персонажей выросло до десяти: появится шесть старых спортсменов и четыре созданных для Windjammers 2. Многие умения героев изменили и переработали в угоду балансу. В общем, грядет аккуратное продолжение классики, которое должно понравиться и олдфагам, и новой аудитории.

Expeditions: Rome — 20 января (ПК)

Студия Logic Artists почти десять лет создает исторические RPG из серии Expeditions. Ранее разработчики выпустили игры про викингов и конкистадоров, а теперь пришла пора Римской империи. В проекте рассказывается история молодого аристократа, который после смерти своего отца был вынужден сбежать из столицы. Чтобы не стать жертвой политических интриг, протагонисту пришлось присоединиться к армии и начать постепенно выстраивать воинскую карьеру. Только так он сможет добиться славы, вернуться в Рим и наказать обидчиков семьи.

В игре реализовали вариативный сюжет, строительство и развитие собственной базы, а также пошаговые бои. Битвы выполнены в привычном формате, но с несколькими изменениями. Пользователям придется учитывать классы своих бойцов, количество врагов и особенности местности. Только так удастся достичь победы на суровых военных полях Expeditions: Rome.

Tom Clancy's Rainbow Six Extraction — 20 января (ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series)

Кооперативный шутер от Ubisoft с оперативниками из Rainbow Six Siege тоже входит в число главных игр месяца. По сюжету пользователи должны противостоять инопланетным врагам археям в специальных изолированных зонах. В каждом рейде команда до трех человек получает определенную цель, например, добыть разведданные или убить вожака. Игрокам предстоит применять оружие и уникальные гаджеты специалистов, чтобы постепенно двигаться вперед и успешно выполнять задания.

Одной из особенностей Rainbow Six Extraction станут эволюционирующие враги. Они обладают уникальными умениями и приспосабливаются к действиям игроков. А самые опасные противники — это протеи, которые превращаются в подобие оперативников и применяют их навыки. На релизе игроков ждут 18 бойцов и 12 карт, однако в будущем шутер продолжит пополняться контентом.

Hotel Life: A Resort Simulator — 27 января (ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series и Nintendo Switch)

Иногда возникает желание окунуться в расслабляющий игровой процесс. Чтобы можно было особо не напрягаться и никуда не торопиться, выполняя действия в виртуальном мире. Такую потребность способна удовлетворить Hotel Life: A Resort Simulator. В этой игре пользователям нужно построить отель, управлять им и постепенно расширяться.

Сначала необходимо найти подходящее место для размещения здания и обеспечить соответствующую инфраструктуру. Далее потребуется заботиться о комфорте гостей и решать разные управленческие проблемы. Игрок должен четко понимать, в какие аспекты вкладывать деньги, чтобы максимизировать прибыль. Выбор меню, наем персонала, бронирование и улучшение зданий – задач всегда хватает, так что скучно в Hotel Life точно не будет.

Pokemon Legends: Arceus — 28 января (Nintendo Switch)

Полноценная MMORPG про покемонов готовится пополнить ряды эксклюзивов Switch. В Pokemon Legends: Arceus игроки отправятся в прошлое и будут изучать регион Синно, который в те времена назывался Хисуи. Проект отметится огромными локациями и возможностью ловить карманных монстров из нескольких поколений.

Подход к поимке покемонов изменится, как и сражения в пошаговом режиме. Однако базовый геймплей с прокачкой своих питомцев и их поисками в разных биомах останется прежним. Мир Pokemon Legends: Arceus сравнивается с The Legend of Zelda: Breath of the Wild. Пользователи будут много путешествовать и постепенно раскрывать окружающие секреты.

Uncharted: Legacy of Thieves Collection — 28 января (PS5)

Замыкает подборку комплект из обновленных версий Uncharted 4: A Thief's End и Uncharted: The Lost Legacy. В будущем он появится и на ПК, но в текущем месяце релиз состоится только на PlayStation 5. Переиздания отметятся тремя графическими режимами, быстрыми загрузками, трехмерным звучанием и поддержкой особенностей DualSense.

О качестве самих проектов говорить не приходится, ведь это одни из лучших приключенческих боевиков в индустрии. Uncharted 4 — настоящий шедевр с великолепным сюжетом и разнообразным геймплеем. А The Lost Legacy хоть и получилась более слабой, но тоже способна подарить много удовольствия.

Назар Степорук