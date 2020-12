Секс, Киберпанк и Дэнни Трехо: 20 ключевых игровых событий уходящего года

Подводить итоги бурного 2020-го непросто — год был щедр на скандалы и потрясения. Но если киноиндустрия пыталась просто выжить, лавируя между постоянными переносами и цепляясь за каждую крупную премьеру, то у игровой сферы открылось второе дыхание. Громкие релизы и суровые разочарования, судебные иски и переход политики в игровой мир. Все это лишь малая часть того, что пережили геймеры за двенадцать месяцев.

В мире видеоигр уходящий год сложно назвать скучным. Несмотря на пандемию, геймерам было во что сыграть и было, что пообсуждать. Релизы игр, которых ждали годами, смена поколений консолей, скандалы со стримерами и разработчиками, а также битва гигантских корпораций и многое другое. В своем материале УНИАН собрал 20 событий, которые повлияли не только на игровую индустрию, но и на мир за ее пределами.

1. Возвращение биостратегии

Коронавирус вторгся в гейминг еще в январе. Пока планета с опаской наблюдала за событиями в Китае, игроки вспомнили старенькую мультиплатформенную стратегию в жанре биологического симулятора — Plague Inc. На мобильных устройствах игра вышла в далеком 2012-м, а на компьютерах и консолях появилась четыре года спустя. Суть максимально проста: нужно контролировать болезнь, развивать ее, адаптировать к различным условиям, а после заразить и убить все человечество.

Тогда Plague Inc. стала хитом — количество загрузок перевалило за 75 млн, а на iOS она стала самой скачиваемой игрой 2012-го. Со временем кровожадный симулятор немного забылся, но с приходом коронавируса люди снова вспомнили о стратегии. В конце января она вырвалась в китайский топ iOS, а прибыль от нее выросла на 275%. По данным портала SteamCharts всего за три дня количество человек, которые одновременно находились в игре, увеличилось в несколько раз: с 4,4 тысяч до почти 18 тысяч человек.

Отчитываясь об итогах года, компания Apple отметила — Plague Inc. стала первой среди платных игр. При этом в ноябре вышел новый режим под названием Plague Inc: The Cure, в котором пользователям предлагалось уже сдерживать развитие болезни, усиливать системы здравоохранения, контролировать сортировку больных и даже следить за социальным дистанцированием. Ndemic Creations, разработчики игры, отмечали: режим создавался под коронавирус при участии специалистов Всемирной организации здравоохранения, а также фондов GOARN и CEPI.

2. Песочница грез

В феврале обладатели PlayStation 4 получили необычную возможность — делать собственные игры. Речь об игре-песочнице Dreams, которую Sony Interactive Entertainment представили 14 февраля. Помимо сюжетной части, где игрок управлял обаятельным чертенком, бегающим по «снам», в нее был вшит конструктор игр. В этом режиме можно создавать собственные уровни, объекты, записывать звук и даже разрабатывать уникальные механики. YouTube тут же заполнился интерактивными фанфиками по Ведьмаку, 3D-панорамами из известных игр и даже небольшими уникальными платформерами.

Эксперимент оказался настолько успешными, что менеджер студии Media Molecule Том Дент признался — несколько человек получили работу в игровой индустрии благодаря своим проектам в Dreams. Разработчики запустили конкурс IMPY Awards, где выбирали и награждали лучшие проекты, а креативный директор Media Molecule Марк Хили настоял: необходимо отбирать лучший контент и выпускать его, как отдельный продукт в PS Store.

3. Вас приглашает Valve!

В конце февраля игровой гигант Valve, известный хитами Counter-Strike и Dota 2, пошел на неожиданный шаг и впервые анонсировал открытый отбор на место проведения крупнейшего в мире киберспортивного турнира The International-2021. Заявку мог подать любой город мира, а среди базовых требований было наличие оптоволоконного подключения к интернету, вместительных арен и 30 тысяч комнат в местных отелях. Желание принять TI-2021 выразил и Киев — к американской корпорации официально обратились чиновники КГГА и народные депутаты.

Все испортил коронавирус. Из-за пандемии The International в этом году (его должен был принять Стокгольм) так и не состоялся. Поэтому TI-2021 с призовым фондом в $40 млн пройдет в столице Швеции.

4. Добро пожаловать на остров

Уже 20 марта вышел другой громкий релиз — симулятор жизни для Nintendo Switch под названием Animal Crossing: New Horizons. Это уже пятая игра серии и здесь нужно играть за настраиваемого жителя-человека, прибывающего на необитаемый остров. Герой исследует его в реальном времени и превращает в город, населенный антропоморфными животными. Только за первый месяц было продано 5 миллионов цифровых копий, а на сегодняшний день — уже больше 26 миллионов.

Добавил популярности New Horizons и карантин — она вышла как раз после введения первого локдауна. Симулятор стал настолько популярен, что туда начали стекаться и знаменитости — большим фанатом игры оказался Элайджа Вуд, исполнивший роль Фродо во «Властелине колец». Пользователи рассказывали, что встречали его на своих островах и актер пытался максимально выгодно продать им репу. Неожиданностью стал и тот факт, что на островной симулятор жизни подсел брутальный Дэнни Трехо («Мачете», «От заката до рассвета»). Выяснилось, что хоть Мачете не эсемесит и не твиттит, но очень даже залипает Animal Crossing.

Триумфом игры стало выступление группы Gorillaz на онлайн-шоу Animal Talking (проходит внутри игры), где музыканты представили свой новый сингл The Valley of the Pagans. Что уж говорить о брендах Valentino и Marc Jacobs, которые выпустили в игре виртуальные коллекции одежды.

5. Почти третья часть

И уже через несколько дней, 23 марта, Valve представили игру, которую многие ждали очень долго — Half-Life: Alyx. Это первая игра линейки Half-Life за 12 лет и формально она является одновременно и основной игрой серии, и приквелом Half-Life 2. Действие происходит за пять лет до второй части и история сосредоточена на Аликс Венкс, которая ранее была одним из главных неигровых персонажей. Однако ключевое отличие новой игры — это шутер от первого лица для устройств виртуальной реальности.

Half-Life: Alyx оказалась достаточно успешной, став одним из самых продаваемых VR-эксклюзивов года в Steam. При этом собрала целый набор наград. Издание GameSpot назвало ее лучшим релизом года, отметив, что «перевод игры в VR — смелое решение для такой большой франшизы». На индустриальном «Оскаре», The Game Awards, игра победила в номинации «Лучшая VR/AR-игра».

6. Лучше, чем Zoom

Поскольку карантин заставил многих людей по всему миру работать из дома, актуальным стал вопрос онлайн-конференций. Сервис Zoom стал синонимом видеосвязи в уходящем году — в нем начали проводить планерки, обсуждения проектов и даже корпоративы. Но кое-где его заслужено подвинули онлайн-игры. В мае иллюстратор из Великобритании Вивьен Шварц рассказала в Twitter занимательную историю о том, что для них с коллегами заменой Zoom стал Red Dead Online – кооперативный режим приключенческого боевика-вестерна Red Dead Redemption 2.

Девушка рассказала, что изначально пыталась наладить связь с командой через Skype и Zoom, но это только всех раздражало. Консенсусом стали онлайн-игры. Первым был выбран Minecraft, но люди увлекались самой игрой и теряли рабочий настрой. Поэтому самым подходящим вариантом стал Red Dead Online. «Приятно сидеть у костра и обсуждать проекты, под вой волков», — писала Вивьен у себя на странице.

Из проблем она отмечала необходимость слушать рассказы о жизни некоторых неигровых персонажей и набеги банд противников. Однако возможность разъехаться по коням после собрания, вместо того, чтобы глупо улыбаться до выхода из конференции она отнесла к плюсам.

7. Буря вокруг игры года

В начале лета, 19 июня, после нескольких переносов и утечек, вышла The Last of Us Part II. Продолжение эксклюзивного хита PlayStation 2013 года получило восторженные отзывы критиков. Журналисты хвалили игру за крепкий сюжет, экшн-составляющую, графику и драматическую линию. В первые выходные было продано больше 4 миллионов копий TLOU2 по всему миру — игра стала самым быстро продаваемым эксклюзивом для PlayStation 4, побив рекорд последних Spider-Man (3,3 млн) и God of War (3,1 млн).

Однако после релиза она разделила игровое сообщество. Одни уверяли, что это новое слово в категории сценарных игр и подобной драматической линии не было уже давно. Другие прямо называли сюжет «мусорным», ругались из-за смерти главного героя первой части и осуждали студию-разработчика Naughty Dog в излишнем феминизме и желании угодить ЛГБТ-сообществу. Проблемой для некоторых оказался тот факт, что главные герои здесь женщины. При этом одна из них (Элли) — лесбиянка, а вторая (Эбби) — достаточно суровая и мускулистая девушка. Дошло даже до того, что некоторые игроки решили выместить свою злость на актрисе озвучки Лоре Бэйли (Эбби), угрожая убить ее и желая ее родственникам смерти.

Также пользователи начали массово занижать рейтинг игры на агрегаторе Metacritic и всего за первые четыре дня оставили отзывов больше, чем за несколько лет было у одной из самых высокооцененных игр – Red Dead Redemption 2. Спустя неделю на агрегаторе было более 70 тысяч отзывов, а пользовательский рейтинг не поднимался выше 2,5 баллов. На сегодняшний день у игры почти 150 тысяч отзывов и 5,7 баллов. При этом рейтинг экспертной среды остается одним из самых высоких в истории — 93 из 100. В результате таких событий команда Metacritic пересмотрела подход к размещению пользовательских рецензий и отныне будет блокировать возможность присуждать баллы новым играм на старте. Оценить каждую новинку пользователи смогут только через двое суток после дебюта.

Но эта буря не помешала стать The Last of Us Part II триумфатором этого года. На The Game Awards игра присутствовала в девяти ключевых номинациях и победила в семи. Среди них: игра года, лучшая игровая режиссура, лучшее повествование, лучшее звуковое оформление, лучшая актерская игра (Эбби), лучшие инновации в сфере доступности и лучшая приключенческая экшен-игра. Ну, и совсем уж недавно издание Game Informer составило топ-10 лучших персонажей 2020 года: на первом месте оказалась Эбби, на втором — Элли.

8. Геймергейт в стиле 2020 года

Не обошелся уходящий год и без секс-скандалов в игровой индустрии — в июне вспыхнуло сразу несколько историй. Все началось все с того, что три девушки-стримерши обвинили одного из топовых игроков в Destiny 2 (известного под никами Lono и SayNoToRage) в том, что он распускал руки и домогался их. Lono признал обвинения, извинился и сказал, что такому поведению нет оправдания. Через несколько дней в сексуальных домогательствах обвинили геймдизайнера и сценариста Криса Авеллона (Fallout 2, Star Wars:Knights of the Old Republic II, Wasteland 2). Тут же игровые студии, которые работали с ним, заявили, что контракт с Крисом закончился, свою «небольшую часть работы» он выполнил и больше они не имеет ничего общего.

А еще через пару дней, после нескольких постов в Twitter, компания Ubisoft отправила в административный отпуск сразу нескольких сотрудников, среди которых были и два вице-президента группы по надзору за развитием проектов Ubisoft во всем мире. Что именно они сделали конкретно никто не говорил, но в самой компании отметили — пока ведется расследования и поэтому никаких комментариев не будет.

Под раздачу попал также продюсер игр Assassin's Creed 4: Black Flag и Assassin's Creed Origins, а еще креативный директор Assassin's Creed Valhalla Ашраф Исмаил. После обвинений в непристойном поведении и измене супруге ему пришлось покинуть Ubisoft. Поводом стали обвинения девушки-стримерши с ником Matronedea — Ашраф якобы встречался с ней на протяжении года и не говорил о своем семейном положении. Исмаил вину признал частично и пожаловался в Twitter, что его жизнь, а также жизнь его семьи разрушена.

9. Первые государственные деньги на игру

В июле стало известно, что из Украинского культурного фонда выделили почти 700 тысяч грн на создание демоверсии компьютерной игры по мотивам серии детских книг про мир Тукони, автором и иллюстратором которой является Оксана Була. Как рассказал УНИАН геймдизайнер проекта Алексей Фурман, это будет двухмерный point-and-click платформер и расскажет он о приключениях книжного героя Тукони Путешественника, который помогает лесным зверям. Игроку нужно будет изучать локации для поиска нужных предметов, заниматься крафтом и решать головоломки. Авторы подчеркнули, что это один из первых случаев в украинской истории, когда государство оказало помощь в создании компьютерной игры. Позже Украинский культурный фонд выделил средства на создание еще нескольких отечественных интерактивных проектов.

10. Гений в Венеции

В июле организаторы старейшего в мире Венецианского международного кинофестиваля объявили, что в состав жюри 77-го фестиваля (проходил с 2 по 12 сентября) войдет известный японский геймдизайнер Хидэо Кодзима. Они отмечали, что такое решение было принято после успеха его последней игры Death Stranding. В частности, геймдизайнер был одним из членов команды, которая отбирала победителей программы VR-фильмов. Помогали ему в этом режиссер Азиф Кападиа и представитель Lucid Dreams Productions Селин Трикар.

Это далеко не первый случай, когда ключевые фигуры игровой индустрии проникают в другие сферы, а обратных примеров и вовсе огромное количество. Так, на The Game Awards этого года призы в некоторых номинациях вручали Бри Ларсон, Галь Гадот, Том Холланд, Джон Вашингтон, Киану Ривз и даже Кристофер Нолан.

11. Тренд на скромные игры

Одним из открытий игровой индустрии в этом году стал тот факт, что игре не нужно обладать заоблачной графикой или уникальными механиками, чтобы быть популярной. Это доказал пример Fall Guys: Ultimate Knockout — скромного, на первый взгляд, платформера в стиле королевской битвы. Здесь все просто: в матче играет до 60 человек, каждый раунд нужно выполнять определенные задачи. В конце раунда часть игроков выбывает. Ничего экстраординарного, но игра, вышедшая 4 августа, стала хитом. Через день после релиза пиковое количество одновременно играющих пользователей в Steam перевалило отметку в 80 тысяч человек, а общее количество игроков на Windows и PlayStation 4 превысило 1,5 млн. За неделю только на компьютерах было продано около 2 млн копий игры. Два месяца после релиза ее купило более 10 миллионов человек.

Волну небольших игр подхватила Among Us. Ее выпустили еще в 2018-м, а в этом году портировали на Nintendo Switch. Если говорить просто, то это всем известная ролевая игра «Мафия» выполненная в научно-фантастической тематике — членам экипажа космического корабля нужно найти предателей среди них. Летом на игру обратил внимание один из топовых стримеров и оказалось, что такой формат идеально подходит для трансляций. Уже в конце августа аудитория трансляций игры в Twitch перевалила за сотню тысяч, а сама «космическая мафия» ворвалась в топ-чарты сотни стран.

12. Яблочные войны

В конце лета разразился конфликт между двумя большими компаниями — Epic Games (разработчики Fortnite, видео с которой только на YouTube собрали в этом году 68 млрд просмотров) и Apple. Все началось с того, что 13 августа EG добавили в Fortnite собственную платежную систему. Это позволило забирать весь доход от игры себе и не платить сервисный сбор. При этом за два года с момента релиза на смартфонах игра заработала больше $1,2 млрд в App Store и $9,7 млн в Google Play. Такое решение привело к конфликту и технологические гиганты удалили игру из своих магазинов.

В ответ Epic Games подали на Apple в суд, выпустили ролик с аллюзией на раннюю рекламу самих «яблок» и роман Джорджа Оруэлла «1984», а также начали собирать коалицию сопротивления. Туда вошли интернет-сервис потокового аудио Spotify, дейтинг-компания Match Group и еще с десяток разработчиков программного обеспечения. Первое судебное слушание состоялось 24 августа — судья признала, что авторы Fortnite намерено нарушили правила App Store и не стала удовлетворять требования EG. Второе заседание прошло 28 сентября. В этот раз суд предложил привлечь к разбирательству жюри присяжных, но обе компании выступили против и следующее заседание назначили на май 2021 года. Впрочем, Fortnite все так же не появился в App Store, а в сети все так же продолжают торговать подержанными айфонами с установленной на них игрой.

13. Армия геймеров

По прогнозу аналитиков профильной компании Newzoo в этом году число геймеров должно было составить 2,7 млрд человек. Однако по оценке экспертов DFC Intelligence эта цифра оказалась гораздо существеннее — к середине 2020 года количество людей по всему миру, играющих в видеоигры, выросло до 3,1 млрд. Это около 40% всего населения планеты. Почти половина из них играет в игры только на смартфонах, а еще 1,5 млрд — на компьютерах. Исключительно консольный гейминг предпочитают чуть менее 250 млн человек. Если же говорить об игроках в разрезе регионов, то больше всего их в Азии (1,42 млрд), Европе (668 млн) и Латинской Америке (383 млн).

14. Космос против коронавируса

Разработчики игр в этом году не только жертвовали сотни тысяч и даже миллионы долларов на помощь в борьбе с коронавирусом, но и объединялись с учеными и геймерами, чтобы вместе ускорить изучение вируса и помочь в создании вакцины. Среди таких проектов можно выделить проект по гражданской науке "Дискавери" в легендарной космической MMO EVE Online. В нем участвовали генетики из Университета Британской Колумбии, а также эксперты по вычислительной молекулярной биологии из Университета Макгилла. Также к инициативе присоединилось по меньшей мере 110 тысяч геймеров — они уже помогли обработать почти 30 миллионов единиц данных. Без игроков такое количество вычислений заняло бы у небольшой группы ученых 100 лет работы. Как именно проходил процесс можно узнать в нашем материале.

15. Теперь официально спорт

Украинский киберспорт осенью настиг тектонический сдвиг — 7 сентября Министерство молодежи и спорта признали его официальным видом спорта. По словам заместителя министра цифровой трансформации Александра Борнякова это был исторический момент, поскольку киберспорт «давно не просто «стрелялки», а фундаментальный элемент современной цифровой культуры». При этом лидеры отрасли создали Украинскую профессиональную киберспортивную ассоциацию, а ее глава Александр Кохановский собрал пул инвесторов для покупки отеля «Дніпро» в центре Киева. По его словам, это будет первый в мире киберспортивный отель и деньги за него (1,1 млрд грн) уже поступили в государственный бюджет.

16. Семь миллиардов долларов наличными

В сентябре произошло и другое масштабное событие в игровой индустрии — Microsoft купила ZeniMax, контролирующую суперпопулярного издателя компьютерных игр Bethesda Softworks и ее студию Bethesda Game Studios. Сумма сделки составила $7,5 миллиардов, а выплатят эти деньги наличными. Таким образом Xbox в будущем получит контроль над всеми дочерними компаниями издателя и права на такие хиты, как Fallout, The Elder Scrolls, Doom, Wolfenstein, Dishonored и Prey.

Вторая подобная крупная сделка состоялась в начале декабря — Electronic Arts согласилась купить компанию Codemasters, одного из старейших разработчиков игр в Великобритании. Сумма сделки составила $1,2 млрд и завершить ее планируют в первом квартале следующего года. Таким образом к EA перейдут права на целую плеяду гоночных симуляторов — Dirt, Grid и F1.

17. Наступление на стримеров

По мере того, как стриминг игр становится все более популярным и прибыльным делом, все больше людей обращают внимание на правила регулирования этой деятельности. Ранее несколько сервисов запретили во время стримов включать музыку, которая попадает под авторское право. Но креативный директор монреальского отделения Stadia Games and Entertainment Алекс Хатчинсон, приложивший также руку к Assassin's Creed III и Far Cry 4, 22 октября выступил с революционным предложением. По его мнению, стримеры должны покупать лицензию.

"На самом деле, стримеры должны платить разработчикам и издателям игр, которые они транслируют. Они должны покупать лицензию, как в любом настоящем бизнесе, и платить за контент, который используют", – отметил он у себя на странице в Twitter.

И тут же получил кармический ответ — оказалась, что иллюстрация, которую он долгое время использовал в качестве обложки своего аккаунта была… краденой. Спустя несколько часов после того, как выяснился этот факт, администрация соцсети сама удалила картинку с его аккаунта.

Но не только Хатчинсон предлагал в этом году усложнить жизнь стримерам. Сенатор от Северной Каролины Том Тиллис подал законопроект, в котором заложена разработка «более эффективных инструментов» борьбы с незаконным использованием объектов, защищенных авторским правом. Он отметил, что за регулярные нарушения такого рода нужно возбуждать уголовные дела с возможностью тюремного заключения и в первую очередь это может коснуться стримеров Twitch, YouTube и Instagram, использующих чужой контент в коммерческих целях.

18. Настоящая политика в игровом мире

Главным политическим событием осени в мире стали выборы президента США, состоявшиеся 3 ноября. Они также повлияли на игровую индустрию. Например, команда кандидата от Демократической партии Джо Байдена (а ныне избранного президента США) создала тематический остров в Fortnite, где разместила плакаты и лозунги из его предвыборной программы.

А еще раньше, 1 сентября, атрибутика кампании Байдена появилась в Animal Crossing: New Horizons. Пользователи, которые хотели поддержать кандидата, могли установить на своих островах таблички с лозунгами его предвыборной кампании, а также нанести их на одежду, предметы или прямо на землю. Но не только он ушел за электоратом в игры. В этом году свой дебютный стрим запустила член Палаты представителей США от Демократический партии Александрия Окасио-Кортес. Она играла в уже упомянутый выше Among Us и на пике трансляции за ней следило 439 тысяч зрителей.

Если же отойти от политики, то презентации и концерты в игровом пространстве уже стали нормой. Например, 25-27 сентября в Minecraft прошел украинский музыкальный фестиваль Respublica. В игре воссоздали локацию фестиваля во всех мелочах, построили сцену, гримерки, стенды общественных организаций и даже Каменец-Подольскую крепость. Отметим, что украинские организаторы идут в ногу с мировыми тенденциями — еще весной рэпер Трэвис Скотт провел концерт в Fortnite, который посетили 12,3 млн человек. Там же состоялась премьера клипа суперпопулярной корейской группы BTS на песню Dynamite, а также трейлера последнего фильма Кристофера Нолана «Тенет».

19. Встречайте следующее поколение

Под конец года корпорации Microsoft и Sony выпустили игровые консоли следующего поколения — Xbox Series X/Series S и PlayStation 5. Активная маркетинговая кампания длилась с середины лета и геймеры по всему миру ждали с предвкушением ноября: выход детища Microsoft был запланирован на 10 ноября, а PS5 – на пару дней позже. В целом два эти события прошли без каких-либо проблем, но если старт новых Xbox прошел тихо и спокойно, то PlayStation наделала шуму. Консоль мгновенно разлетелась, оказавшись в дефиците. В Украине, например, первые партии раскупили всего за 2 часа. Если же говорить в целом о мире, то за пять недель Sony продали 3,7 млн игровых гаджетов, поставив рекорд среди всех консолей — только в США PS5 купило 1,5 млн человек.

20. Печальный финал

Сложный 2020 год обязан был закончиться каким-то положительным событием, но, к сожалению, для многих геймеров он окончился суровым разочарованием. По всему миру 10 декабря стал доступен Cyberpunk 2077 — самая ожидаемая игра года от польской студии CD Projekt RED. Масштабную РПГ с открытым миром, где игрок может модифицировать персонажа с помощью имплантов, использовать самое разное оружие и транспорт, готовили 8 лет. Уже в 2020-м ее откладывали несколько раз: сначала Киберпанк должен был выйти в апреле, потом в сентябре и ноябре. Наконец, окончательный релиз игры был запланирован на 10 декабря.

Незадолго до выхода акции CDPR поднялись на рекордную отметку в 443 злотых за штуку и весь игровой мир замер в ожидании. Спустя сутки после релиза в студии заявили, что продано более 8 млн копий и разработка игры уже окупилась. Через два дня на создателей хлынула волна негодования. Оказалось, что игра вышла очень «сырой» — игроки жаловались на огромное количество багов, плохую графику и постоянные вылеты. Хуже всего ситуация оказалась на PlayStation 4 и Xbox One. CDPR во время своих многочисленных презентаций не показывали игру на этих платформах, а после выхода оказалось, что Cyberpunk 2077 там практически неиграбелен — частота кадров в некоторых моментах падала до печальной отметки в 15 за секунду.

После такого старта акции компании упали почти вдвое, а многие пользователи решили вернуть игру. После непродолжительного раунда препирательств с Microsoft и Sony CD Projekt RED пришлось оправдываться перед акционерами, а также официально извиняться за сложившуюся ситуацию перед сообществом. Студия даже пообещала выпустить несколько патчей, которые спасут ситуацию. На сегодняшний день вышло уже таких обновления, но они основных проблем не решили. В итоге 18 декабря Sony изъяла игру со своего цифрового магазина PS Store и предложила покупателям вернуть денежные средства. Но даже на этом все проблемы CDPR не закончились — хотя по последним данным было куплено 13 млн экземпляров игры, юридическая фирма Rosen объявила о подаче коллективного иска против CDPR из-за «введения в заблуждение» о состоянии Cyberpunk 2077. Слушания по этому делу могут начаться в феврале 2021 года. Закономерно трагический финал пока самого непростого года XXI века.

Илья Требор

