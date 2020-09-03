EVE Online против коронавируса. Как геймеры помогают бороться с COVID-19

С начала пандемии COVID-19 множество разработчиков видеоигр жертвовали сотни тысяч и даже миллионы долларов на помощь в борьбе с коронавирусом. Однако некоторые студии пошли еще дальше. Создатели EVE Online, легендарной космической MMO, объединились с учеными и геймерами, чтобы вместе ускорить изучение вируса и помочь в создании вакцины. УНИАН пообщался с сотрудником Массачусетского технологического института, канадскими генетиками и авторами EVE Online, чтобы узнать каких результатов они уже добились.

Если спросить какая сфера бизнеса меньше всего пострадала от COVID-19 – то на ум в первую очередь придет игровая индустрия. Разработчики и издатели видеоигр с самого начала пандемии рапортовали об увеличении своих доходов. Да, процесс создания новых игр замедлился из-за того, что студии переходили на удаленный режим работы. Но вот текущие проекты стали приносить все больше денег. По данным аналитической компании SuperData, только за май 2020 года общие цифровые продажи видеоигр на ПК, консолях и смартфонах достигли $10,2 млрд.

Понимая, что они оказались в числе немногих, кто не нуждается в помощи, разработчики сами стали оказывать финансовую поддержку организациям, которые занимаются борьбой с коронавирусом.

Так, к примеру, студия Rockstar Games два месяца (с 1 апреля по 31 мая) отдавала 5% от доходов с внутриигровых покупок в GTA Online и Red Dead Online на поддержку пострадавших от пандемии. И хоть 5% могут показаться незначительной суммой, но нужно понимать, что GTA V и ее мультиплеер GTA Online – является одним из самых прибыльных тайтлов индустрии. Пятая GTA уже семь лет не покидает различные топы продаж и за это время разошлась тиражом в 135 миллионов копий.

Но если хотите более конкретных цифр, то вот пример Sony. Компания учредила благотворительный фонд в размере $100 миллионов для помощи пострадавшим от коронавируса. Из этих средств $10 миллионов уже были направлены в Фонд солидарности для помощи в борьбе с COVID-19, действующий при поддержке ВОЗ и ООН, а также в такие некоммерческие организации, как "Врачи без границ" и ЮНИСЕФ.

Разумеется, разработчики не только делились своими доходами, но и призывали игроков жертвовать средства на помощь пострадавшим от COVID-19. Так поступила и исландская студия CCP Games, создавшая легендарную массовую многопользовательскую онлайн-игру EVE Online.

"Мы провели кампанию по сбору средств, в ходе которой наши игроки смогли собрать $135,5 тысяч. Эти деньги были направлены в Фонд солидарности для помощи в борьбе с COVID-19 и Центр по безопасности здоровья университета Джонса Хопкинса", – рассказал УНИАН ведущий продюсер EVE Online, Дэвид Эккер.

Но авторы EVE Online на этом не остановились и создали проект "Дискавери", призванный помочь ученым понять, как COVID-19 влияет на иммунную систему человека. Вместе с разработчиками в проекте приняли участие:

Соучредитель швейцарской компании MMOS, специализирующейся на гражданской науке – Аттила Зантнер;

Профессор-генетик Университета Британской Колумбии – Райан Бринкман;

Специалист в области вычислительной молекулярной биологии, бывший сотрудник Массачусетского технологического института и действующий профессор информатики в Университете Макгилла – Жером Вальдиспюль.

УНИАН пообщался со всеми ключевыми участниками проекта.

Проект "Дискавери"

"Дискавери" – это проект студии CCP Games в котором разработчики совместно с различными учеными занимаются гражданской наукой. Это такой метод проведения научных исследований с привлечением широкого круга добровольцев – в данном случае пользователей EVE Online. Так совместными усилиями игроки уже выясняли локализацию белков в человеческих клетках и занимались поиском экзопланет. Теперь же, перед лицом пандемии COVID-19, геймеры взялись помогать ученым изучать коронавирус.

"В проекте "Дискавери" мы используем метод проточной цитометрии, чтобы пометить данные для дальнейшего научного анализа. Проще говоря, мы предоставляем нашим игрокам реальные данные о клетках в виде диаграммы рассеяния, и они рисуют многоугольники вокруг кластеров клеток. Это помогает определить области вокруг кластеров, которые мы передаем ученым для дальнейшего анализа. Одному подготовленному ученому может потребоваться до часа на обработку одной выборки таких больших объемов данных. А наши игроки могут сделать это за считанные минуты ", – говорит Дэвид Эккер, ведущий продюсер EVE Online.

Говоря простым языком, проект "Дискавери" – это такая мини-игра внутри EVE Online. Участники находят на точечной диаграмме клетки с похожими характеристиками и выделяют их в группы. Данных о различных типах клеток много. И именно с таким большим объемом ученые не справляются самостоятельно.

"Решающим моментом в анализе данных проточной цитометрии является подсчет иммунных клеток разных типов, а их тысячи, если посмотреть на все возможные комбинации маркеров. Процент клеток каждого типа изменяется для каждого заболевания, для которого может использоваться технология проточной цитометрии (в том числе для каждого из многих различных типов рака, трансплантации органов и COVID-19). Эти сигнатуры позволяют ученым ставить диагноз, находить новые пути лечения или определять, работает ли лечение. Этот процесс ручного анализа данных занимает очень много времени. В результате ученые не могут полностью изучить наборы данных. Если игроки проведут анализ, это поможет нам выявить упущенные закономерности", – говорит профессор Университета Британской Колумбии, Райан Бринкман.

Казалось бы, если человек не справляется с большими объемами данных, то такую работу вполне можно поручить компьютеру. И обычно ученые так и поступают. Но оказывается, это работает не во всех случаях.

"Сбор и анализ данных максимально автоматизированы. Но не всегда это удается сделать с нужной точностью. Компьютеры тоже ошибаются. В таких случаях задачи анализа данных требуют наблюдения со стороны человека. Но перед огромным объемом данных, которые необходимо обработать, ручное курирование может оказаться нереальным для небольшой группы исследователей. И поэтому мы стремимся вовлечь в эту задачу все сообщество EVE", – говорит Жером Вальдиспюль.

Проект "Дискавери" по изучению влияния COVID-19 на организм человека стартовал 15 июня этого года. И по состоянию на середину августа в нем приняло участие 110 тысяч геймеров. По словам ведущего продюсера EVE Online Дэвида Эккера, участники уже помогли обработать более 27 миллионов единиц данных. Без геймеров такое количество вычислений заняло бы у небольшой группы ученых 100 лет работы.

Интересно, что самим игрокам необязательно должны обладать глубокими научными познаниями, для участия в проекте.

"Мы даем игрокам ускоренный курс по проточной цитометрии. Но при этом мы организовали проект так, чтобы пользователям по сути не требовались никакие научные знания. Нам нужно, чтобы игроки как можно точнее рисовали формы вокруг кластеров точек. Однако у нас было много игроков из научного сообщества, и даже те, кто работает с методом проточной цитометрии в своей карьере вне EVE", – говорит ведущий продюсер EVE Online.

Вакцина против COVID -19

Игроки в проекте "Дискавери" не изобретают вакцину против коронавируса, но своими действиями они помогают ускорить ее появление.

"Гонка за ускорение разработки вакцины требует сокращения или синхронизации всех возможных этапов разработки без ущерба для качества. Наш проект идет в этом направлении. Все данные, которые мы обрабатываем, должны будут обрабатываться (в лучшем случае) полуавтоматически – то есть компьютером, но под контролем человека, чтобы получить такой же уровень точности. Мы стремимся ускорить этот шаг", – говорит Вальдиспюль.

Фактически исследователи в данный момент занимаются созданием алгоритмов машинного обучения. По словам профессора Университета Британской Колумбии, Райана Бринкмана, с помощью новых алгоритмов, ученые надеются обучить компьютеры выполнять более точный анализ клеток для выявления различных патологий.

"Эти алгоритмы требуют обучающих данных о том, как идентифицируются различные популяции клеток, чтобы их можно было использовать в новых наборах данных в будущем. Хотя к настоящему времени разработано множество алгоритмов анализа, но полностью автоматизированного подхода с производительностью, сопоставимой с человеческим анализом, не существует. Мы предполагаем, что объединение результатов сотен игроков на одном и том же индивидуальном изображении очень близко к идеальному ответу. Поэтому в данном исследовании мы генерируем просто огромное количество обучающих данных, которых раньше даже не существовало. Эти данные будут переданы ученым во всем мире для разработки новых алгоритмов", – говорит Райан Бринкман.

На данном этапе исследователи не говорят, как скоро получится создать нужный алгоритм, однако отмечают, что геймеры меньше чем за три месяца помогли им сильно продвинуться в этом деле.

Почему именно EVE Online ?

Научное сообщество уже неоднократно сотрудничало с разработчиками игр в исследовании тех или иных проблем. Были даже созданы специальные видеоигры для профилактики или выявления конкретных заболеваний. Однако именно EVE Online чаще других становится инструментом для научных исследований.

"Мы сотрудничаем с EVE Online уже более пяти лет в трех итерациях проекта "Дискавери". Когда мы впервые пришли к идее объединения гражданской науки с играми, EVE Online была первой игрой, с которой я связался. Несмотря на то, что я не был активным игроком в EVE, у меня было достаточно информации про EVE. И я знал, что она идеально подходит для такого проекта по многим причинам. Во-первых, в EVE есть особое сообщество игроков: им близки научные исследования, они привыкли решать сложные игровые задачи. Во-вторых, фантастический сеттинг, который дал нам возможность рассмотреть широкий спектр направлений исследований для интеграции. В-третьих, визуальный стиль игры позволяет интегрировать изображения из реальной жизни. И еще много причин", – говорит Аттила Зантнер, соучредитель швейцарской компании MMOS, специализирующейся на гражданской науке.

Ученые тоже любят игры

Проект "Дискавери" – это не единственная точка соприкосновения ученых с играми. Как оказалось, они хорошо разбираются в гейминдустрии и сами, порой не прочь во что-то сыграть. Аттила Зантнер, занимающийся обучением игроков EVE Online для проекта "Дискавери", рассказал, что полюбил игры еще в детстве благодаря компьютеру Commodore 64.

Сотрудник Университета Макгилла Жером Вальдиспюль обожает стратегии и РПГ, а с недавнего времени увлекся и EVE Online.

"Изначально это было для проекта "Дискавери". Но потом я вовлекся в основную игру", – делится Жером.

Его коллега по проекту, профессор Райан Бринкман долгие годы выписывал журнал PC Gamer и мог ночами напролет играть в World of Warcraft.

"Сейчас у меня уже нет такой хорошей реакции как раньше. Но я люблю играть на Nintendo Switch", – говорит Райан.

Не играю, а занимаюсь научными исследованиями

Концепция гражданской науки в купе с видеоиграми дает потрясающий результат. Проект "Дискавери" показал, что геймеры – не просто поклонники видеоигр. Это большое сообщество людей самых разных профессий, которые могут работать вместе, чтобы помочь выдающимся умам планеты остановить глобальную угрозу. Кстати, любой желающий все еще может внести свой вклад в борьбу с COVID-19, поскольку проект "Дискавери" еще не подошел к концу.

Сергей Коршунов