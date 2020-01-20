Поднимать Грецию с колен и строить космические ракеты. Куда уходят разработчики игр

На днях игровую индустрию покинул один из разработчиков World of Tanks. Директор по продукту компании Wargaming Вячеслав Макаров заявил, что уходит из студии, чтобы создать свою политическую партию с блокчейном и представителями IT-компаний. Мы решили вспомнить самые яркие случаи, когда разработчики видеоигр кардинально меняли свою сферу деятельности.

Янис Варуфакис. Продавал шапки в TeamFortress 2, стал министром финансов Греции

Янис Варуфакис родился в Греции, но в 1978 году переехал в Великобританию, где в Эссекском университете познавал физику, статистику и экономику. Позже он поступил в Бирмингемский университет и через два года получил степень магистра в области математической статистики.

Наполнившись знаниями, Янис вернулся в родную Грецию, чтобы стать преподавателем Афинского университета. Кстати, будучи на этой должности, он голосовал против присуждения Путину звания почетного доктора этого вуза.

Янис трудился в университете, поглядывал в сторону политики и вел свой блог, одним из активных читателей которого был основатель компании Valve – Гейб Ньюэлл. В 2011 году Valve перевела игру Team Fortress 2 на систему монетизации free-to-play. И ей нужно было понять, как правильно наладить товарно-денежные отношения с игроками. К тому же, на подходе была Dota 2, которая тоже распространялась по модели free-to-play. Гейб решил, что Янис - мужик смекалистый, пригласил его на встречу и нанял экономистом в Valve. Так Янис Варуфакис стал работать в игровой индустрии. И, надо сказать, успешно себя проявил. Спустя год после перехода на условно-бесплатную систему, Team Fortress 2 стала приносить разработчикам в 12 раз больше прибыли, чем приносили месячные продажи игры до перехода на free-to-play.

Вместо рекламы или платной подписки игрокам предлагали купить косметические улучшения для персонализации персонажей. Этой косметикой были разного рода шапки. Их можно было приобрести через встроенный магазин, привязанный к сети Steam. Такая персонализация стала настолько популярной, что вскоре игроки прозвали Team Fortress 2 «симулятором шляп с элементами шутера».

Несмотря на успех в игровой индустрии, Янис Варуфакис тяготел к политике поэтому, когда в 2015 году ему предложили должность министра финансов Греции, он согласился. Правда, пробыл он на этой должности всего полгода, и в июле 2015-го подал в отставку.

Джон Кармак. Сделал игру про демонов на Марсе, но начал строить космические ракеты

Джон Кармак – настоящий ветеран гейминдустрии. Один из основоположников жанра шутеров от первого лица, создатель Wolfenstein 3D, Doom, Quake и сооснователь компании id Software.

Еще с ранних лет Кармак увлекался компьютерными технологиями. В 14 лет был замечен за кражей школьных компьютеров Apple 2, за что был арестован, отправлен к психологу и приговорен к году пребывания в учреждении для «трудных подростков».

Отмотав срок и окончив школу, Джон поступил в университет Миссури. Там он выдержал два семестра и бросил обучение. Но мозгов Джону было не занимать, поэтому его взяли в компанию Softdisk делать компьютерные игры. Там он познакомился с Джоном Ромеро, Томом Холлом и Адрианом Кармаком (просто однофамилец). Вскоре эта четверка создала собственную компанию по разработке игр – id Software. Спустя год после основания студии, в 1992-м, разработчики выпустили игру Wolfenstein 3D – это был шутер от первого лица c плавной 3D-графикой, что само по себе было беспрецедентным явлением для компьютерных игр.

Еще через год Кармак с командой выпускают Doom – шутер от первого лица, где нужно сражаться с адскими демонами на Марсе. Эта игра задала новые стандарты качества графики и уровня жестокости в компьютерных играх. Doom стала одной из самых влиятельных компьютерных игр в истории индустрии и на долгие годы определила развитие жанра шутеров от первого лица.

Но студия на этом не остановилась и в 1996 году создала Quake. Игра совершила прорыв в 3D технологиях, используя текстурированные полигональные модели вместо спрайтов, тем самым реализуя полностью трехмерный мир. Большую часть движка для Quake написал именно Джон Кармак. Помимо достижений на ниве 3D технологий, Quake также стал родоначальником современного киберспорта. Первые турниры стали проводиться именно по этой игре.

Казалось бы, студия на коне! Создает один шедевр за другим. Но Кармаку этого было мало. Он заинтересовался ракетостроением и в 2000 году основал компанию Armadillo Aerospace. Главной задачей компании было создание пилотируемого космического корабля для суборбитальных туристических полетов, а также разработка недорогих ракет многоразового использования (привет, Илон Маск!).

Компания Джона Кармака спроектировала и построила более 12 аппаратов, использовавших около 50 моделей двигателя и совершила более 100 пробных полетов. В 2008 году Armadillo Aerospace даже выиграла в ежегодном конкурсе NASA Lunar Lander Challenge, в котором компании соревновались за лучший вертикальный взлет и посадку ракеты.

Всю деятельность компании Джон Кармак практически полностью финансировал из своего кармана, так как получал доход от id Software. Однако в 2013 году он приостановил работу Armadillo Aerospace и ушел из id Software. Кармак увлекся новой технологией – шлемами виртуальной реальности и отправился разрабатывать их в компанию Oculus.

Фил Фиш. Сделал популярную игру, а потом обиделся на весь мир и ушел из гейминдустрии

С основателем инди-студии Polytron и автором популярного платформера Fez Филом Фишем приключилась целая мелодрама.

В 2012 году Фил Фиш выпустил пазл-платформер Fez. Это была очень оригинальная инди-игра. По сути, Fez являлся двухмерным платформером, действие которого происходит в трехмерном мире. Игрок мог в любой момент развернуть мир вокруг главного героя на 90 градусов влево или вправо и увидеть скрытые ранее объекты, а также преодолевать большие расстояния. Игра еще до выхода получила массу наград, а поздние этапы ее разработки и вовсе попали в документальный фильм Indie Game: The Movie. После релиза Fez была высоко оценена критиками и пользователями. Спустя год было продано больше миллиона копий игры и сиквел замаячил на горизонте. Однако внезапно Фил Фиш объявил об уходе из индустрии…

Изначально игра Fez создавалась как эксклюзив для Xbox 360. Но позже ее все-таки выпустили на ПК и Playstation 3. Весь 2013 год Фил Фиш провел в работе над Fez 2, попутно критикуя Microsoft за плохую поддержку инди-разработчиков. Вскоре ситуация изменилась, Microsoft заявила, что разрешит независимым разработчикам самостоятельно выпускать свои игры на Xbox Live и готовящуюся к выходу новую консоль – Xbox One. Журналисты тут же кинулись к Филу за комментариями, мол: «теперь-то ты доволен, Фил?». Но тот отказался с ними разговаривать. Тогда известный игровой журналист Маркус Бир публично высказался о поведении разработчика. В частности, Бир заявил, что Фил вечно жалуется и строит из себя жертву. А интервью изданиям дает только в тех случаях, когда публикации могут выставить его исключительно в хорошем свете.

Услышав это, Фил оскорбился и потребовал от Бира немедленных публичных извинений на камеру. В Twitter они устроили настоящую перепалку, свидетелями которой стали сотни игроков и других игровых журналистов. Под конец Фил так вошел в раж, что посоветовал журналисту «убить себя». Немного остыв, он удалил это сообщение. А вскоре написал новое, в котором сообщил что устал от работы в индустрии, где «грязь льется со всех щелей» и заявил: «С меня хватит. Fez 2 отменен. До свидания».

Позже официальный аккаунт студии Polytron подтвердил информацию об отмене сиквела Fez.

Но история на этом не закончилась. Спустя год хакеры взломали сайт студии Polytron и Twitter-аккаунт Фила Фиша, выложив его персональные данные в сеть. После этого разработчик окончательно решил порвать с гейминдустрией и выставил свою студию на продажу. «Я бы хотел сообщить о том, что Polytron и все права на Fez выставлены на продажу. Ни одно достойное предложение не будет отвергнуто. С меня хватит. Я хочу уйти. Бегите. Даже не думайте заниматься этим. Забудьте о своих мечтах. Они, на самом деле, являются кошмарами. Хотел бы сообщить каждому, кто стремится стать разработчиком игр: Забудьте. Оно того не стоит», - написал Фил Фиш.

Раскритиковав игровую индустрию Фил Фиш, по сути, ушел в никуда.

Сергей Коршунов