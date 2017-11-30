Евросоюз выделил 3 миллиона евро на украино-белорусское приграничное сотрудничество

Европейский Союз предоставил более 3 миллионов евро на улучшение условий жизни местных общин в Украине и Беларуси в рамках Программы территориального сотрудничества стран Восточного партнерства (EaPTC).

Читайте такжеЕБРР выделил украинским предпринимателям 300 миллионов евро на торговые операции

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил руководитель группы экспертов EaPTC Эрикас Янкаускас.

"Европейский Союз предоставил 3,3 миллиона евро для реализации совместных проектов Украины и Беларуси. В этой программе нет конкретного разделения, какая сумма должна быть потрачена на украинской территории, а какая на белорусской. Это совместные мероприятия, но практика показывает, что в среднем средства распределяются 50 на 50", - отметил Янкаускас.

Он добавил, что в рамках программы участвуют тематически 18 отобранных проектов (11 – из Украины, 7 – из Беларуси), которые нацелены на улучшение условий жизни местных общин, решения проблем окружающей среды, занятости, здравоохранения, поддержку культурных, образовательных и спортивных инициатив.

В пресс-релизе EaPTC приводятся слова директора департамента государственных инвестиционных проектов и поддержки развития Министерства экономического развития и торговли Украины Оксану Гришкевич, которая присутствовала сегодня на торжественной церемонии подписания грантовых контрактов в рамках Программы: "Это долгожданное событие для обеих стран. Регионы развивают политическое и экономическое сотрудничество с соседями, опираясь на общие интересы и на самостоятельно разработанные программы и концепции. Надеемся, это значительно укрепит приграничные связи".

Также отмечается, что региональный директор Немецкого общества международного сотрудничества (GIZ) для Украины и Беларуси Сабина Мюллер, которая также присутствовала на церемонии подписания грантовых контрактов, сообщила, что Программа не только способствует развитию местных органов власти и неправительственных организаций, но и укрепляет их потенциал для участия в будущих программах Европейского Союза.

В пресс-службе добавили, что с 27 ноября по 1 декабря 2017 года в Киеве проходят также вступительные тренинги для победителей конкурсных проектов. Участники получают базовые знания и практические навыки, необходимые для качественного выполнения грантовых контрактов. Тренинги и церемония подписания грантовых контрактов организованы совместно Программой поддержки EaPTC и Администратором программы EaPTC - Немецким обществом международного сотрудничества (GIZ).

Справка УНИАН. Целями Программы территориального сотрудничества стран Восточного партнерства является создание благоприятных условий для развития трансграничного сотрудничества с учетом специфики каждой территории.

Она также направлена на развитие способности государственных и негосударственных органов соседних стран вместе разрабатывать и внедрять совместные приграничные проекты. Общий вклад Евросоюза в рамках Программы EaPTC составляет 12,5 миллиона евро.

Восточное партнерство - это инициатива ЕС, которая реализуется в шести странах Восточной Европы и Южного Кавказа: Армении, Азербайджане, Беларуси, Грузии, Молдове и Украине. Инициатива направлена на развитие более тесных отношений между ЕС и восточными партнерами, углубление политического сотрудничества и экономической интеграции.

Немецкое общество международного сотрудничества (GIZ) поддерживает Украину по поручению Федерального правительства Германии с 1993 года. Сейчас почти 300 национальных и иностранных специалистов представляют GIZ ориентировочно в 20 населенных пунктах Украины. С 2009 года GIZ имеет постоянное бюро в Киеве.