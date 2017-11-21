Украина выслала из Киева белорусского дипломата

Министерство иностранных дел Украины в ответ на объявление Беларусью украинского дипломата Игоря Скворцова персоной нон грата в этой стране выслало из Украины сотрудника посольства Беларуси в Киеве.

Об этом в комментарии УНИАН сообщила пресс-секретарь МИД Марьяна Беца.

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«В связи с информацией белорусской стороны об объявлении персоной нон грата сотрудника Посольства Украины в Беларуси хотели бы отметить, что украинская сторона на основе принципа взаимности также выслала белорусского дипломата из Украины», - сказала Беца.

Фамилию этого дипломата и другие подробности она не сообщила.

Как сообщал УНИАН, 17 ноября стало известно, что 25 октября в Минске сотрудники КГБ Беларуси задержали собственного корреспондента «UA: Украинское радио» в Беларуси, бывшего собственного корреспондента агентства УНИАН в Минске, гражданина Украины Павла Шаройко.

По словам посла Украины в Беларуси Игоря Кизима, Шаройко обвиняют в шпионаже и удерживают в следственном изоляторе КГБ Республики Беларусь.

20 ноября в Комитете государственной безопасности Беларуси заявили, что «координацию разведывательной деятельности» украинского журналиста Шаройко осуществлял сотрудник Главного управления разведки Министерства обороны Украины, действовавший под прикрытием должности советника Посольства Украины в Беларуси».

Украинский посол Кизим в комментарии белорусскому изданию TUT.BY сообщил, что украинская сторона по просьбе белорусской отозвала из Минска первого секретаря Посольства Украины Скворцова. Известно, что он покинул Беларусь после 25 октября, но конкретная дата не названа.