Россия призналась, что в оккупированный Крым были поставлены турбины Siemens

Дочерняя структура «Ростеха» «Технопромэкспорт», купившая газовые турбины производства Siemens у совместного предприятия немецкой компании и «Силовых машин», подтвердила факт их модернизации и поставки в Крым. Об этом говорится в сообщении «Технопромэкспорта», передает РБК.

В компании заявили, что не получали от Siemens предложений по обратному выкупу турбин. В связи с банкротством «д​очка» «Ростеха» сама в 2016 году «официально» предлагала немецкой компании «выкупить турбинные установки». «Был размещен соответствующий открытый конкурс», но Siemens от предложения отказалась, отмечается в сообщении.

В связи с этим «турбины были проданы другой компании», после чего «прошли модернизацию» и были «специфицированы по характеристикам под проект». Представитель «Технопромэкспорта» заявил, что речь идет о строительстве электростанций в оккупированном Крыму. «При этом использованы российские ноу-хау, закуплено дополнительное оборудование. Компания понесла затраты на транспортировку, установку оборудования и сертификацию», - описали процесс поставки турбин в аннексированный Крым в «Технопромэкспорте».

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Как сообщал УНИАН, ранее агентство Reuters со ссылкой на анонимные источники сообщило, что две турбины производства Siemens прибыли в порт оккупированного Севастополя. Они якобы предназначены для использования на будущей электростанции в этом городе. Отмечали, что турбины доставили с полуострова Тамань. Там компания "Технопромэкспорт" строит электростанцию, где, согласно контракту, должны использовать турбины Siemens.

По данным Reuters, эта же компания связана с проектом электростанции в Севастополе и немецкое оборудование изначально планировали использовать в анексованом Крыму. Siemens из-за скандала с "крымскими турбинами" прекратит поставки оборудования российским компаниям.

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Siemens 7 июля информировал о создании спецгруппы для проверки сообщений о поставках турбин в Крым. Уже 10 июля концерн заявил, что против его воли по крайней мере две из четырех турбин, поставленных "Технопромекспортом" для ТЭС в Тамань, перемещены в Крым, поэтому компания инициирует уголовное расследование и подаст иски о возврате турбин в Тамань и прекращения поставок в Крым.

Государства Европейского Союза предварительно поддержали немецкое предложение добавить в черный список еще нескольких граждан и компаний России из-за скандала с поставками газовых турбин Siemens в оккупированный Крым, но окончательное решение еще не принято.