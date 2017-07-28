ЕС поддержал расширение санкций против РФ из-за скандала с турбинами Siemens – Reuters

Государства Европейского Союза предварительно поддержали немецкое предложение добавить в черный список еще нескольких граждан и компаний России из-за скандала с поставками газовых турбин Siemens в оккупированный Крым, но окончательное решение еще не принято.

Об этом со ссылкой на дипломатические источники сообщает Reuters.

Берлин выдвинул предложение на заседании 28 послов ЕС в Брюсселе в среду после того, как выяснилось, что турбины были доставлены на полуостров, аннексированный Россией у Украины в 2014 году, вопреки санкциям ЕС.

Дипломатические источники заявили, что в четверг было достигнуто "политическое понимание" в отношении этого предложения, и что оно было утверждено «в принципе» и послано группе экспертов-юристов низшего уровня, которые занимаются санкциями.

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Два дипломата заявили, что Италия выразила скептицизм в отношении предложения. По словам одного из дипломатов, в Люксембурге также есть оговорки, по данным другого - окончательное решение может быть принято уже на следующей неделе.

Как сообщал УНИАН, ранее агентство Reuters со ссылкой на анонимные источники сообщило, что две турбины производства Siemens прибыли в порт оккупированного Севастополя. Они якобы предназначены для использования на будущей электростанции в этом городе. Отмечали, что турбины доставили с полуострова Тамань. Там компания "Технопромэкспорт" строит электростанцию, где, согласно контракту, должны использовать турбины Siemens.

По данным Reuters, эта же компания связана с проектом электростанции в Севастополе и немецкое оборудование изначально планировали использовать в анексованом Крыму. Siemens из-за скандала с "крымскими турбинами" прекратит поставки оборудования российским компаниям.

Siemens 7 июля информировал о создании спецгруппы для проверки сообщений о поставках турбин в Крым. Уже 10 июля концерн заявил, что против его воли по крайней мере две из четырех турбин, поставленных "Технопромекспортом" для ТЭС в Тамань, перемещены в Крым, поэтому компания инициирует уголовное расследование и подаст иски о возврате турбин в Тамань и прекращения поставок в Крым.