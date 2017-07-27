В ЕС растет спрос на украинскую продукцию с высокой добавленной стоимостью - торгпред

В Европейском Союзе растет спрос на украинскую продукцию с высокой добавленной стоимостью, а товары агропищевой отрасли, металлургии, легкой и химической промышленности все больше поступают в ЕС в готовом виде, а не в качестве сырье.

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Об этом сообщается на странице Министерства экономического развития и торговли в Facebook со ссылкой на слова заместителя министра Натальи Микольской.

«Бытует мнение, что украинский экспорт в ЕС - это товары сырьевого направления. Однако, последние тенденции фиксируют рост спроса на готовые товары с высокой добавленной стоимостью из Украины - мониторы, камеры, обогреватели воды и даже буксиры для речного грузового транспорта», - сказала Микольская.

По ее словам, еще одной позитивной тенденцией является реализация на рынке ЕС украинских высокотехнологичных услуг.

«Важно, что информационные технологии, веб-дизайн, продакшн, архитектурные и дизайнерские решения - креативные услуги, которыми Украина уже сегодня в состоянии похвастаться в Европе», - подчеркнула торговый представитель.

Как сообщал УНИАН, торговый оборот Украины с Европейским Союзом в первом квартале 2017 года вырос на 21,6%. При этом рост украинского экспорта в ЕС за этот период составил 24,5%, а импорт из ЕС вырос на 19,2%.

В январе-апреле этого года значительно вырос экспорт украинской готовой продукции в Европу - на 411 млн долл. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В товарной структуре экспорта готовой продукции лидируют плоский прокат из углеродной стали (рост на 68,9 млн долл.), изолированные провода и кабеля (на 39,7 млн долл.), электрические водонагреватели (на 36,3 млн долл.) и макуха (на 33,8 млн долл.).

Кроме того, Украина начала поставлять в Европу 39 новых товарных позиций, которые в январе-апреле принесли дополнительно 1 млн долл. экспорта. При этом 60,2% экспорта новых товарных позиций составили самоходные бульдозеры, экскаваторы и трубы.