Европарламент одобрил дополнительные торговые преференции для Украины

Европейский парламент проголосовал за предложение Европейской комиссии предоставить Украине дополнительные торговые преференции.

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Как сообщает собственный корреспондент УНИАН, соответствующее голосование состоялось во вторник в Страсбурге в рамках пленарного заседания ЕП. «За» проголосовали 566 депутатов, «против» - 96.

Как и ожидалось, депутаты согласились с компромиссом, достигнутым в рамках межинституциональных переговоров при участии Совета ЕС, Европарламента и Еврокомиссии.

Поправка, которой предлагалось предложение ЕК полностью отклонить, поддержки в сессионном зале не нашла. Авторами поправки были несколько депутатов от группы «Европа наций и свобод», которую возглавляет французский ультраправый политик Мари Ле Пен.

Ранее компромисс, достигнутый в рамках переговоров, поддержали профильный комитет ЕП и Комитет постоянных представителей стран-членов ЕС.

Принятое решение еще должно быть утверждено Советом ЕС.

Как сообщал УНИАН, в соответствии с достигнутыми договоренностями, квоты на томаты, пшеницу, кукурузу и мед будут увеличены, но не в том объеме, как это ранее предлагалось Еврокомиссией, мочевина из предложений исключена.

В частности, установлены следующие годовые квоты: для меда - 2,5 тыс. тонн, томатов обработанных - 3 тыс. тонн, пшеницы - 65 тыс. тонн, кукурузы - 625 тыс. тонн, ячменя - 325 тыс. тонн.

Преференции будут введены на срок до трех лет как дополнение к Соглашению об углубленной и всеобъемлющей зоне свободной торговли.

Как известно, в конце сентября прошлого года Еврокомиссия предложила повысить квоты на экспорт ряда украинских товаров. В частности, на кукурузу - на 650 тыс. тонн, пшеницу - на 100 тыс. тонн, ячмень - на 350 тыс. тонн, крупу и обработанное зерно - на 7,8 тыс. тонн, овес - на 4 тыс. тонн, мед - на 3 тыс. тонн, виноградный сок - на 500 тонн, обработанные томаты - на 5 тыс. тонн.

В Украине ожидают, что дополнительные торговые преференции могут вступить в силу осенью.

По данным министра аграрной политики и продовольствия Тараса Кутового, экономический эффект от принятия Европарламентом решения об увеличении годовых квот на беспошлинный ввоз украинской сельхозпродукции в ЕС составит около 196,95 млн долл.