Дополнительные торговые преференции ЕС для Украины могут вступить в силу осенью - торгпред

Дополнительные торговые преференции Европейского Союза для Украины могут вступить в силу осенью этого года, сообщила торговый представитель Украины Наталья Микольская на конференции в Киеве.

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«Мы получили новость, что страны ЕС на уровне послов утвердили компромиссный вариант предоставления Украине дополнительных квот на нашу продукцию, аграрную продукцию и на снятие пошлин на промышленную продукцию… На осень у нас все же будут эти дополнительные квоты и торговые преференции», - сказала Микольская.

Как сообщал УНИАН, 16 июня в Страсбурге состоялись трехсторонние переговоры с участием представителей ЕП, Европейской комиссии и Мальтийского Председательства в Совете Европейского Союза по вопросу предоставления Украине дополнительных торговых преференций. Стороны достигли компромисса, в соответствии с которым квоты на томаты, пшеницу, кукурузу и мед будут сокращены, мочевина из предложений будет исключена.

В Минэкономразвития заявили, что ожидают окончательного решения ЕС о предоставлении Украине дополнительных торговых преференций до саммита Украина-ЕС, который пройдет в Киеве 13 июля.

Комитет Европейского парламента по международной торговле 20 июня одобрил компромиссный вариант дополнительных торговых преференций для Украины, предусматривающий сокращение квот на томаты, пшеницу, кукурузу, мед и мочевину по сравнению с изначальным предложением, однако устанавливающий дополнительные квоты на беспошлинный ввоз ряда товаров.