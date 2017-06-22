Госпродпотребслужба подсчитала, сколько украинских аграрных предприятий имеют право экспорта в ЕС

Право поставлять свою продукцию на рынок Европейского Союза имеет 281 украинское аграрное предприятие, из которых 101 – производят продукты питания, сообщила пресс-служба Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.

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«Украинские предприятия имеют право поставлять в европейские страны мясо птицы и продукты из него, рыбу и рыбопродукты, мед, яйца, молоко и молочные продукты - всего 101 предприятие. Также в Евросоюз могут экспортировать 180 предприятий-производителей непищевых продуктов животного происхождения, таких как пухо-перьевое сырье, шкуры, корма для непродуктивных животных, субпродукты непищевые, племенной материал, другие непищевые продукты животного происхождения», - цитирует пресс-служба главу ведомства Владимира Лапу.

Согласно сообщению, в конце прошлой недели еще одно украинское предприятие получило разрешение поставлять молочную продукцию на рынок ЕС.

«Для нас одной из главных задач является расширение рынков сбыта. И рынок Европейского Союза - среди приоритетов», - приводятся в сообщении слова Лапы.

Как сообщал УНИАН, в 2016 году право поставлять свою продукцию на европейские рынки имели 277 украинских предприятий.

По данным Министерства аграрной политики и продовольствия, экспорт украинской аграрной продукции по итогам 2016 года вырос на 4,5% по сравнению с 2015 годом и составил 15,5 млрд долл. (42,5% всего экспорта Украины). Главными продуктами экспорта традиционно стали зерновые культуры, растительное масло и семена масличных культур, соя, сахар и мясо. В региональном разрезе ключевыми рынками сбыта стали страны Азии (45,9% экспорта - 7 млрд долл.), Евросоюз (27,5% - 4,2 млрд долл.), Африка (15,7% - 2,4 млрд долл.), страны СНГ (7,7% - 1,2 млрд долл.), США (0,9% - 45 млн долл.).