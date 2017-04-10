Украинская компания по производству аксессуаров для резиновых лодок успешно конкурирует на мировом рынке

Тюнинг резиновых лодок - это не шутка, а реальность. Тем более, что на украинском рынке есть все, чтобы рыбалка превратилась в настоящее удовольствие: такелажи, держатели для фото и видео-техники, навигационные огни, лестница и якорные узлы, говорится в сюжете программы Евробизнес.

Виталий Борисенко - рыбак со стажем, который в конце 90-х решил свое хобби превратить в бизнес. Первая инвестиция на развитие дела составила 50 долларов, а из работников в 1999 году был лишь сам Борисенко.

На сегодня в семейной харьковской компании Borika работают 40 человек, она производит более 500 наименований продукции. Компания успешно реализует свою продукцию как в Украине, так и за рубежом.

Внутренний рынок в этом сегменте довольно ограничен, поэтому Borika с самого начала ориентировалась работать на экспорт, правда не в Европейский Союз, а на соседний российский рынок.

Однако сложности с соседом начались еще задолго до обострения конфликта между странами. "Имея свой конструкторский отдел, новаторские идеи, мы сталкиваемся с проблемой, когда люди просто берут и копируют. Есть производители, которые просто в наглую у нас копируют, и нарушают тем самым патентное право", - рассказывает Борисенко.

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Сейчас доля продаж в РФ составляет лишь 5%. В основном это новаторская продукция, подделать которую российские конкуренты еще не успели.

Именно поэтому в компании стали всерьез присматриваться к рынку Евросоюза. И уже в 2013 году, пройдя необходимую сертификацию ISO, приобрели новых компаньонов.

"Такие аналоги можно встретить только в Америке, Канаде, Новой Зеландии. И каждый из них производит какое-то из направлений, а у нас охвачен довольно большой сегмент", - рассказывает Борисенко

Как результат, уже в 2014 году доля продаж в ЕС составила более 10%, в этом году поставлена планка в 30%.

Каждый продукт, который выходит из предприятия "живет" в головах работников немало времени, и лишь потом начинается его производство.

Сырье, из которого производят продукты, приобретается за рубежом. Оборудование также иностранное. Чтобы на 100% быть уверенным, что комплектующие для лодок удачные, их тестируют в собственной лаборатории.

Именно благодаря такому подходу компания успешно конкурирует на мировом рынке. Так, торговая марка Faston сейчас зарегистрирована в более чем 15 странах, в частности, охвачены все страны ЕС.