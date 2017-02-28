Украина уже исчерпала годовую квоту на беспошлинный экспорт сахара в ЕС

Украина полностью исчерпала годовую квоту на 2017 год на беспошлинный экспорт сахара в страны Европейского Союза, сообщила УНИАН пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия Украины.

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«Тарифная квота на 2017 год на экспорт отечественного сахара в страны ЕС (20,07 тыс. тонн) использована полностью», - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, по итогам 2016 года основными потребителями отечественного свекловичного сахара были страны Азии, Африки и СНГ. Также украинские предприятия освоили новые рынки сбыта, такие как Шри-Ланка, Мьянма, Бенин, Македония, Джибути, Китай и Южная Африка.

Ранее пресс-служба отмечала, что в текущем маркетинговом году за сезон сахароварения (сентябрь-декабрь 2016 года) украинские предприятия экспортировали 344,5 тыс. тонн сахара, что в 33 раза больше по сравнению с аналогичным периодом годом ранее (в сентябре-декабре 2015 года экспорт составил 10,4 тыс. тонн).

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Пресс-служба добавила, что по объемам производства сахара Украина занимает 19 место в мире среди более 120 стран. При этом около 60% производится из сахарного тростника, а остальное - из сахарной свеклы.

Как сообщал УНИАН, согласно прогнозам ассоциации сахаропроизводителей «Укрцукор», украинские предприятия в 2016-2017 маркетинговом году (сентябрь 2016 – август 2017) экспортируют рекордный за все время независимости Украины объем сахара – более 500 тыс. тонн, что в 4,4 раза больше, чем годом ранее. В 2015-2016 МГ аграрии экспортировали 113 тыс. тонн сахара.

По данным Министерства аграрной политики и продовольствия, Украина в 2016 году экспортировала рекордный объем сахара – 465,9 тыс. тонн.

Зона свободной торговли между Украиной и ЕС вступила в силу с 1 января текущего года. Экспорт украинских товаров в Евросоюз в январе-июле 2016 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос на 6,7% - до 6,5 млрд долл. и составил 38,8% в общем объеме экспорта.

По данным представительства ЕС, украинский экспорт в Европейский Союз в 2016 году вырос на 3,7%, что демонстрирует эффективность зоны свободной торговли.