Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) начал внедрять новую схему поддержки малого и среднего бизнеса в Украине, Молдове и Грузии. Об этом сообщает Представительство Европейского Союза в Украине.

Читайте такжеУкраина и ЕИБ подписали четыре соглашения о финансовой помощи на 600 миллионов евро

"Сегодня началось внедрение финансируемой ЕС программы, в рамках которой Европейский инвестиционный банк сможет поддерживать малые и средние предприятия в Украине и других странах, которые подписали Соглашение об ассоциации", — отмечают в сообщении.

Согласно сообщению, Банк ЕС помогает частным клиентам в получении средств через финансовых посредников, предлагая им улучшенные условия кредитования, что обеспечит местным банкам возможность принимать больше рисков с целью охвата малообеспеченных сегментов экономики путем обмена инструментами распределения рисков и предоставления консультационных услуг.

"Частный сектор способствует росту и создает новые рабочие места в Украине. Новая инициатива ЕС должна дополнительно усилить этот сегмент национальной экономики", — заявил вице-президент ЕИБ Вазил Гудак.

Программа Евросоюза по поддержке Украины, Молдовы и Грузии в течение 2014-2020 года предусматривает финансирование проектов на 4,8 млрд евро. Кроме того, Европейский инвестиционный банк самостоятельно готов предоставить гарантий на 3 млрд евро для местных банков этих стран.