ЕС выделяет 1,5 миллиона евро на оптимизацию работы офиса омбудсмена Украины

Об этом сообщил на пресс-конференции глава Представительства ЕС в Украине Хьюг Мингарелли.

"В соответствии с нормами и положениями Соглашения об ассоциации, совершенствование верховенства права в Украине - это одна из главнейших задач и условий сотрудничества Украины и ЕС. Для того, чтобы совершенствовать верховенство права, нам надо способствовать, чтобы украинское руководство проводило успешную борьбу с коррупцией, проводило реформу судебной системы, развивало свободные СМИ и жизнеспособное гражданское общество", - сказал он.

Мингарелли сообщил, что бюджет проекта 1,5 миллиона евро рассчитан на 24 месяца.

"Мы считаем, что должны и в дальнейшем способствовать укреплению институционального потенциала секретариата уполномоченного с тем, чтобы защищать права человека в этой очень важной сфере", - добавил он.

В свою очередь уполномоченный Верховной Рады по правам человека Валерия Лутковская отметила, что проект направлен на улучшение работы офиса омбудсмена с тем, чтобы привести стандарты работы в соответствие с общепринятыми на сегодняшний день в Европе.

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По ее словам, в реализации указанного проекта будут помогать партнеры из Австрии и Литвы.

"Это возможность ознакомиться с опытом других государств, возможность получить академическую базу в нашей работе благодаря тому, что и Институт прав человека Людвига Больцмана (Австрия), и высшие учебные заведения Литвы будут также сотрудничать вместе с нами и повышать в том числе и научную базу нашей работы", - сказала Лутковская.

По ее словам, в рамках проекта запланированы совместные мероприятия, учебные конференции по развитию определенных сфер деятельности омбудсмена.

"Мероприятий, которые мы планируем, будет много, это будут совместные мероприятия, когда мы сможем получить и дополнительные теоретические знания, и, соответственно, посмотреть на практику реализации определенных законодательных положений, которых не существует у нас, а также поделиться тем, чем занимаемся мы, поскольку на сегодняшний день компетенция украинского омбудсмена в соответствии с законодательством шире компетенции литовского омбудсмена", - добавила Лутковская.