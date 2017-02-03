ЕС выделяет 1,5 миллиона евро на оптимизацию работы офиса омбудсмена Украины
Европейский Союз выделяет 1,5 миллиона евро для внедрения проекта, направленного на усовершенствование работы офиса уполномоченного Верховной Рады по правам человека.
Об этом сообщил на пресс-конференции глава Представительства ЕС в Украине Хьюг Мингарелли.
"В соответствии с нормами и положениями Соглашения об ассоциации, совершенствование верховенства права в Украине - это одна из главнейших задач и условий сотрудничества Украины и ЕС. Для того, чтобы совершенствовать верховенство права, нам надо способствовать, чтобы украинское руководство проводило успешную борьбу с коррупцией, проводило реформу судебной системы, развивало свободные СМИ и жизнеспособное гражданское общество", - сказал он.
Мингарелли сообщил, что бюджет проекта 1,5 миллиона евро рассчитан на 24 месяца.
"Мы считаем, что должны и в дальнейшем способствовать укреплению институционального потенциала секретариата уполномоченного с тем, чтобы защищать права человека в этой очень важной сфере", - добавил он.
В свою очередь уполномоченный Верховной Рады по правам человека Валерия Лутковская отметила, что проект направлен на улучшение работы офиса омбудсмена с тем, чтобы привести стандарты работы в соответствие с общепринятыми на сегодняшний день в Европе.
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По ее словам, в реализации указанного проекта будут помогать партнеры из Австрии и Литвы.
"Это возможность ознакомиться с опытом других государств, возможность получить академическую базу в нашей работе благодаря тому, что и Институт прав человека Людвига Больцмана (Австрия), и высшие учебные заведения Литвы будут также сотрудничать вместе с нами и повышать в том числе и научную базу нашей работы", - сказала Лутковская.
По ее словам, в рамках проекта запланированы совместные мероприятия, учебные конференции по развитию определенных сфер деятельности омбудсмена.
"Мероприятий, которые мы планируем, будет много, это будут совместные мероприятия, когда мы сможем получить и дополнительные теоретические знания, и, соответственно, посмотреть на практику реализации определенных законодательных положений, которых не существует у нас, а также поделиться тем, чем занимаемся мы, поскольку на сегодняшний день компетенция украинского омбудсмена в соответствии с законодательством шире компетенции литовского омбудсмена", - добавила Лутковская.