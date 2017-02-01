Эксперт предупредила о внешних последствиях провала реформы защиты интеллектуальной собственности

Об этом в ходе круглого стола в УНИАН сказала народный депутат Украины Виктория Пташник.

«Не очень приятно говорить об инвестиционной привлекательности Украины и одновременно быть в «Списке 301» (Special 301 Repor – оценка соблюдения разными странами норм международного права в сфере защиты прав интеллектуальной собственности, которую формирует Офис торгового представителя США – УНИАН), – сказала Пташник. – Это также лишает нас определенных преференций, в частности, беспошлинного ввоза отдельных категорий товаров. А их 3,5 тысячи, таких товаров».

Пташник также подчеркнула, что в настоящее время обвинения Украины в нарушении прав интеллектуальной собственности несколько смягчились. «Но это не потому, что Украина что-то сделала, это скорее политический жест», – отметила парламентарий.

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Как сообщал УНИАН, Украина на текущий момент входит в перечень стран, которые согласно «Отчету 301» находятся в так называемом списке Priority Watch List – приоритетном списке наблюдения. Странам этой группы рекомендуется принять активные меры для улучшения уровня защиты в сфере прав интеллектуальной собственности. Помимо Украины, в эту группу входят Китай, Аргентина, Чили, Россия, Индия и другие страны.

До конца февраля текущего года Минэкономразвития намерено передать в Офис торгового представителя США доклад о результатах работы в сфере защиты прав интеллектуальной собственности. Данные будут касаться борьбы с пиратством, использования легального программного обеспечения в органах власти, а также осуществления выплат правообладателям.