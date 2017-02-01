Украина готовит доклад о результатах работы в сфере защиты интеллектуальной собственности

Об этом в ходе круглого стола в УНИАН сказала директор департамента развития инноваций и интеллектуальной собственности Минэкономразвития Украины Елена Минич.

Передача доклада является обязательной ежегодной процедурой, выполняемой в рамках формирования так называемого «Отчета 301» - Special 301 Repor - оценки соблюдения различными государствами норм международного права в сфере защиты прав интеллектуальной собственности, которую формирует Офис торгового представителя США.

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«До 23 февраля мы подадим отчет о том, что сделано», - сказала Минич. Она уточнила, что данные будут касаться борьбы с пиратством, использования легального программного обеспечения в органах власти, а также осуществления выплат правообладателям.

«Если говорить о легализации компьютерных программ, то по инвентаризации 2014 года у нас было 38,9% нелегальных программ. За 2015 год этот процент уменьшился на 5%. Инвентаризация, проведенная в мае 2016 года, показала уже 33,7%. Полагаем, что по итогам 2016 года цифра будет выходить менее 30% нелегального программного продукта», - сказала Минич.

Что касается выплат правообладателям, то, по словам Минич, необходимый законопроект уже подготовлен и сейчас он находится на согласовании в Администрации Президента Украины. «Рассчитываем, что согласование произойдет через недели две», - отметила представитель Минэкономразвития. При этом она сообщила, что выплаты правообладателям уже ведутся. По ее информации, если в 2014 году правообладателям не выплачивали ничего, то по итогам 2016 года эта сумма составила 12,2 млн грн.

Как сообщал УНИАН, Украина на текущий момент входит в перечень стран, которые согласно Отчету 301 находятся в так называемом списке Priority Watch List - приоритетном списке наблюдения. Странам этой группы рекомендуется принять активные меры для улучшения уровня защиты в сфере прав интеллектуальной собственности. Помимо Украины, в эту группу входят Китай, Аргентина, Чили, Россия, Индия и другие страны.