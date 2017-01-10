Журналисты рассказали о разнице работы такси в Украине и странах Европы (видео)
21:05, 10 января 2017Евробизнес
1125 0
За границей работа служб такси строго контролируется.
Большинство из нас, пользуясь услугами такси, даже не задумываются, есть ли у водителей лицензия, медицинская справка или хотя бы страховка.
Читайте такжеВ Китае показали летные испытания нового беспилотного такси (видео)
Зато за рубежом этот бизнес строго контролируется.
Например, в Греции чтобы получить лицензию и стать таксистом надо потратить немало средств и времени.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter