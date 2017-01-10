Журналисты рассказали о разнице работы такси в Украине и странах Европы (видео)

21:05, 10 января 2017
Евробизнес
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За границей работа служб такси строго контролируется.

Большинство из нас, пользуясь услугами такси, даже не задумываются, есть ли у водителей лицензия, медицинская справка или хотя бы страховка.

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Зато за рубежом этот бизнес строго контролируется.

Например, в Греции чтобы получить лицензию и стать таксистом надо потратить немало средств и времени.

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Теги: #Европа#Украина#такси