Журналисты рассказали о разнице работы такси в Украине и странах Европы (видео)

Большинство из нас, пользуясь услугами такси, даже не задумываются, есть ли у водителей лицензия, медицинская справка или хотя бы страховка.

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Зато за рубежом этот бизнес строго контролируется.

Например, в Греции чтобы получить лицензию и стать таксистом надо потратить немало средств и времени.