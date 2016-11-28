Ученики украинского кузнеца, погибшего в зоне АТО, открывают секреты дамасской стали (видео)

15 лет назад кузнец Петр Федоряка открыл собственное дело. Он изготавливал ножи и клинки периода викингов, Средневековья, Киевской Руси, умел варить булат и ковать дамаск, имел более 100 учеников кузнечного дела. По его инициативе создали Гильдию мастеров «Круг», возобновлена традиция отмечать кузнечные праздники. 31 июля 2014 года он погиб в Шахтерске.

Сейчас ученики Федоряки работают в селе Трудолюб в Полтавской области.

На протяжении всей истории человечества холодное оружие считается самой популярной. Они привлекает своим изяществом и опасностью. Благодаря этому она пользуется спросом и сегодня.