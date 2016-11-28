"Немецкие железные кони в украинской шкуре": под Львовом шьют люксовые салоны для BMW и Audi (видео)

Завод под Львовом немцы открыли еще в 2009 году. Первым заказчиком был салон Audi, а через несколько лет начали шить кожаные салоны для BMW.

На предприятии работают более 4 тыс. людей, в день шьют 1,6 тыс. салонов.

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Немецкие гиганты автопрома для своих салонов выбрали кожу крупного рогатого скота, ее привозят из Уругвая, Африки и Таиланда.

"Каждую свою модель кожи BMW и Audi запатентовали", - рассказали на заводе.

Отмечается, что процесс пошива салонов почти автоматизирован, на каждом этапе есть контроллер, который проверяет качество.

"Это уже готовые сидения для BMW 7-ой серии, далее их отправят в Европу, где их будут полностью комплектовать. Но самое главное то, что на кожаном салоне будет надпись: "Изготовлено в Украине", - рассказала журналистка.