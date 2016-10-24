Где найти деньги на собственное дело: опыт ветерана АТО (видео)
Две тысячи бизнес-идей АТОшников государство уже воплотило в жизнь. Один из ветеранов АТО рассказал, как получить деньги на собственное дело и реализовать свои мечты.
Об этом говорится в сюжете телеканала «2+2».
«Приехал после войны, я не мог себя заставить работать на кого-то», – говорит демобилизованный сержант Андрей Галаха, который открыл семейный бизнес в Мукачево по продаже солнцезащитных систем.
После демобилизации Андрей несколько месяцев не мог привыкнуть к мирной жизни. Однако впоследствии решил начать собственное дело, несмотря на все трудности.
Помощь бывшему бойцу предоставило государство, оказав финансовую поддержку в размере 55 тысяч гривен.
По словам заместителя председателя Государственной службы занятости Сергея Кравченко, такую помощь может получить любой безработный. Но для этого он должен иметь идею, - бизнес-план, – и талант к предпринимательству.
Размер выплаты зависит от зарплаты на предыдущем месте работы и от уплаты единого социального взноса.
«Написал бизнес-план, защитили его в Центре занятости, поступили через две-три недели деньги – сумма была 55 тысяч гривен», – рассказывает о своем опыте получения помощи Андрей.
За месяц магазин семьи Галавахов уже приобрел популярность.
«Мы уже отбили арендную плату, мы уже, в принципе, в прибыли», – отмечает предприниматель.