Эксперт рассказал, как украинский малый и средний бизнес может устранить барьеры для экспорта в ЕС

Об этом заявил консультант по экспорту в ЕС Олег Мирошниченко на круглом столе в рамках совместного проекта УНИАН и Представительства ЕС «#EUkrаine».

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«Я был удивлен, что у малого и среднего бизнеса в Соединенных Штатах, в Европейском Союзе те же самые барьеры для экспорта. У них не хватает денег, у них не хватает объемов, не хватает многих вещей. Но что они делают, особенно в секторе сельского хозяйства? Они объединяются в консорциумы, ассоциации, кооперативы и уже совместно предлагают международным покупателям что-то такое, что может быть интересным», – сказал он.

По словам Мирошниченко, объединение позволяет обеспечить необходимую инфраструктуру для выхода на высокомаржинальный и конкурентный международный рынок.

«Можно совместно закупить исследование рынка, нанять качественных посредников и предложить покупателю такие объемы, которые будут для него интересны. Совместно развиваемся, совместно растем, совместно выходим на международные рынки. Тут барьер в головах. Мы не умеем работать друг с другом, воспринимаем друг друга как конкурентов», – подчеркнул эксперт.

Как сообщал УНИАН, объем экспорта товаров из Украины в страны ЕС в январе-июле 2016 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос на 5% – до 7,576 млрд долл. и составил 38,8% в общем объеме экспорта.