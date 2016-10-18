В представительстве ЕС рассказали, к чему может привести сохранение запрета на экспорт леса

Об этом заявил председатель торгового сектора Представительства ЕС в Украине Николас Бердж на круглом столе в рамках совместного проекта УНИАН и Представительства ЕС #EUkrаine.

«Эти две вещи (запрет на экспорт украинского леса и предоставление Украине дополнительных квот - УНИАН) не связаны напрямую, но связаны опосредованно. Европейский Союз сделал одностороннее предложение отменить определенные пошлины. Мы сделали это предложение, зная, что есть определенные проблемы с наличием запрета экспорта леса…. Тем не менее, вероятно, некоторые страны-члены ЕС, которые теряют на запрете экспорта леса, могут принять это во внимание, когда будут принимать решение в отношении автономных торговых преференций», - сказал он.

По словам Берджа, ЕС ожидает урегулирования этого вопроса в ближайшее время.

«Мы хотим увидеть прогресс в вопросе экспорта леса в течение следующих нескольких недель», - отметил он.

Как сообщал УНИАН, ЕС выступил с предложением расширить квоты на экспорт украинского зерна, томатов, меда, удобрений, обуви, электрооборудования и металлопродукции.

По словам еврокомиссара по вопросам торговли Сесилии Мальмстрем, квоты будут увеличены сроком на три года. Однако это решение в комплексе должен утвердить Европарламент, а также государства-члены ЕС.

Снятие моратория на экспорт леса-кругляка, введенного в 2015 году сроком на 10 лет, а также организация выплат внутренним переселенцам являются ключевыми условиями выделения Украине второго транша макрофинансовой помощи в размере 600 млн долл.

По словам Мальмстрем, мораторий противоречит Соглашению об ассоциации между Украиной и ЕС.