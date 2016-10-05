Германия выделит "Укрэнерго" 150 миллионов евро на реконструкцию 4 подстаций

Кабинет министров Украины принял постановление о реконструкции четырех подстанций государственной компании - оператора объединенной энергосистемы Украины "Укрэнерго" в Харьковской и Днепропетровской областях общей стоимостью 150 миллионов евро за средства, привлекаемые в рамках меморандума о совместных намерениях правительства Украины и Федеративной Республики Германия относительно несвязанного финансового кредита в размере 500 миллионов евро.

Соответствующее постановление было принято на заседании правительства в среду.

"В рамках меморандума о совместных намерениях между правительствами Украины и Федеративной Республики Германия относительно несвязанного кредита размером 500 миллионов евро на финансирования строительства и развития инфраструктуры на востоке Украины, согласованно финансирование проектов в энергетической сфере на сумму 150 миллионов евро. В рамках проекта планируется осуществить реконструкцию 4 подстанций "Укрэнерго" в Харьковской и Днепропетровской областях", - сказал министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик.

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Как сообщал УНИАН, "Укрэнерго" проводит строительство и ремонт многих линий электропередач и подстанций энергосистемы Украины. Например, в 2014 году было начато строительство подстанции "Каховская" при финансирования Европейского банка реконструкции и развития. В начале августа 2016 года готовность этой подстанции была на уровне 90%.

Справка УНИАН. Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" осуществляет эксплуатацию магистральных и межгосударственных линий электропередачи, а также централизованную диспетчеризацию Объединенной энергосистемы страны. НЭК является государственным предприятием, находится в подчинении Министерства энергетики и угольной промышленности.