Двое украинцев создали бизнес по изготовлению бытовой техники: моделируют в Киеве, собирают в Китае (видео)

Об этом говорится в сюжете программы "Делай бизнес".

"После того, как произошел кризис, после того, как люди начали считать деньги, очень многим стало не очень важно, что именно для них кипятит воду. То есть им не нужен чайник категории "А", а им нужен чайник, который кипятит воду и не ломается. Собственно говоря, вот этот тренд мы и попытались подхватить", - рассказал совладелец бизнеса Артем Лукашев.

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Схема, по которой работают, известна во всем мире - ездят на выставки в Европу и Китай. Там знакомятся с представителями заводов, покупают у них технику и уже здесь, в Киеве, их доделывают.

"Пользуемся, собираем потом мнения - что понравилось, что не понравилось, что было удобно. Что нужно изменить, что улучшить. И таким образом выходим на какой-то финальный продукт", - рассказал другой совладелец бизнеса Дмитрий Шкулепов.

Финальный продукт дизайнеры моделируют на компьютере. Гарантию дают год, а собирают на тех же заводах, что и всемирно известные бренды.

"Мы можем прийти на любую фабрику любого уровня. Даже на фабрики, на которых изготавливают Tefal, Bosch", - рассказал Дмитрий Шкулепов.